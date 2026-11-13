На дорозі важливо не лише бачити, а й бути помітним: українцям нагадали, як уберегтися в тумані і темряві

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Україна відновлює аеромедичну евакуацію: чи стане це кроком до відкриття неба

Обмін полоненими, залучення Європи та наступні зустрічі: Зеленський оцінив результати переговорів

Трамп сповнений рішучості очолити зусилля задля завершення війни - Віткофф

путін погодився на участь Європи у переговорах щодо війни в Україні - Кушнер

Російський FPV-дрон убив двох цивільних на Сумщині

ЄС братиме безпосередню участь у переговорах щодо війни в Україні - Зеленський

Віткофф і Кушнер зустрілися із Зеленським у Дубліні

В Україні протестували аналоги Mavic: які характеристики перевіряли

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Фабрика фейків: як російська пропаганда маніпулює інформацією про антикорупційні розслідування в Україні