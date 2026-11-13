На дорозі важливо не лише бачити, а й бути помітним: українцям нагадали, як уберегтися в тумані і темряві
Київ • УНН
МВС закликало пішоходів носити світлоповертальні елементи. Водії мають знижувати швидкість і бути уважними біля переходів.
У сутінках і тумані навіть знайомий маршрут може стати небезпечним. Темний одяг зливається з дорогою, тому водій може помітити пішохода надто пізно. Про це попереджає МВС, інформує УНН.
Деталі
В МВС нагадали про звички, які допомагають берегти життя.
Кілька правил, які можуть врятувати життя:
- додавайте до одягу та рюкзака світлоповертальні елементи - і розміщуйте їх так, щоб вас було видно з різних боків;
- не покладайтеся лише на світло фар - перед переходом переконайтеся, що водій вас помітив;
- не з’являйтеся раптово з-за припаркованих авто чи автобуса;
- у туман водіям варто зменшувати швидкість, збільшувати дистанцію та бути особливо уважними біля переходів;
- перед поїздкою перевіряйте освітлення автомобіля, а за холодної погоди – ще й чи не сховалася під капотом тварина.
"На дорозі важливо не лише бачити, а й бути помітним", - додали в МВС.
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