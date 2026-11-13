На дороге важно не только видеть, но и быть заметным: украинцам напомнили, как обезопасить себя в тумане и темноте
Киев • УНН
МВД призвало пешеходов носить световозвращающие элементы. Водители должны снижать скорость и быть внимательными возле переходов.
В сумерках и тумане даже знакомый маршрут может стать опасным. Тёмная одежда сливается с дорогой, поэтому водитель может заметить пешехода слишком поздно. Об этом предупреждает МВД, информирует УНН.
Детали
В МВД напомнили о привычках, которые помогают сохранить жизнь.
Несколько правил, которые могут спасти жизнь:
- добавляйте к одежде и рюкзаку световозвращающие элементы — и размещайте их так, чтобы вас было видно с разных сторон;
- не полагайтесь только на свет фар — перед переходом убедитесь, что водитель вас заметил;
- не появляйтесь внезапно из-за припаркованных автомобилей или автобуса;
- в туман водителям следует снижать скорость, увеличивать дистанцию и быть особенно внимательными возле переходов;
- перед поездкой проверяйте освещение автомобиля, а в холодную погоду — также не спряталось ли под капотом животное.
"На дороге важно не только видеть, но и быть заметным", — добавили в МВД.
Напомним
7 ноября в Хмельницкой области произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса, пострадали 10 человек.
На Волыни пьяный полицейский сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП — ему объявили о подозрении26.10.26, 18:40 • 4245 просмотров