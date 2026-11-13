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На дороге важно не только видеть, но и быть заметным: украинцам напомнили, как обезопасить себя в тумане и темноте

Киев • УНН

 • 2882 просмотра

МВД призвало пешеходов носить световозвращающие элементы. Водители должны снижать скорость и быть внимательными возле переходов.

На дороге важно не только видеть, но и быть заметным: украинцам напомнили, как обезопасить себя в тумане и темноте

В сумерках и тумане даже знакомый маршрут может стать опасным. Тёмная одежда сливается с дорогой, поэтому водитель может заметить пешехода слишком поздно. Об этом предупреждает МВД, информирует УНН.

Детали

В МВД напомнили о привычках, которые помогают сохранить жизнь.

Несколько правил, которые могут спасти жизнь:

  • добавляйте к одежде и рюкзаку световозвращающие элементы — и размещайте их так, чтобы вас было видно с разных сторон;
    • не полагайтесь только на свет фар — перед переходом убедитесь, что водитель вас заметил;
      • не появляйтесь внезапно из-за припаркованных автомобилей или автобуса;
        • в туман водителям следует снижать скорость, увеличивать дистанцию и быть особенно внимательными возле переходов;
          • перед поездкой проверяйте освещение автомобиля, а в холодную погоду — также не спряталось ли под капотом животное.

            "На дороге важно не только видеть, но и быть заметным", — добавили в МВД.

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