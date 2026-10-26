На Волыни пьяный полицейский сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП — ему объявили о подозрении
Киев • УНН
Полицейский в состоянии опьянения сбил двух пешеходов на Волыни и покинул место ДТП. Пострадавшие в больнице, ему объявили о подозрении.
На Волыни 20-летнему сотруднику полиции сообщено о подозрении в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения и оставлении потерпевших в опасности. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, вечером 25 октября 2026 года около 22:00 в селе Сошичное Камень-Каширского района полицейский одного из подразделений ГУНП в городе Киеве, управляя автомобилем Audi, сбил двух пешеходов, которые шли по обочине дороги.
После наезда водитель не остановился, чтобы помочь пострадавшим, а скрылся с места аварии.
43-летний мужчина и 39-летняя женщина получили телесные повреждения средней степени тяжести. Оба находятся в больнице.
Правоохранителя задержали вскоре после ДТП. По результатам проверки содержание алкоголя в его крови составляло 2,07 промилле
Под процессуальным руководством прокуроров Волынской областной прокуратуры ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения) и ч. 1 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности).
Автомобиль со следами повреждений изъят. Прокуроры обратились в суд с ходатайством о наложении на него ареста.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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