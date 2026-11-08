Прострочені права в Україні: кому дозволено керувати під час війни

В Україні під час воєнного стану водіям дозволено керувати автомобілями з простроченими посвідченнями водія, однак ця норма поширюється не на всі документи. Зокрема, йдеться про посвідчення, які були видані вперше строком на два роки. Відповідне правило діятиме також протягом року після завершення воєнного стану. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС України, передає УНН.

Деталі

Як пояснили у відомстві, відповідно до постанови Кабінету міністрів України №184 від 3 березня 2022 року, у період дії воєнного стану та протягом одного року після його припинення або скасування громадяни можуть продовжувати керувати транспортними засобами за наявності національного посвідчення водія, виданого вперше на два роки, навіть якщо строк його дії вже закінчився.

У МВС закцентували, що це правило поширюється виключно на посвідчення водія, які були видані вперше строком на два роки. Сам документ після закінчення терміну дії вважається недійсним та підлягає обміну, однак на період воєнного стану законодавством передбачено спеціальний виняток щодо можливості керування транспортними засобами.

При цьому у відомстві водіям рекомендують не зволікати з обміном посвідчення, щоб уникнути можливих непорозумінь та забезпечити актуальність документів.

Як обміняти прострочене посвідчення водія

У Головному сервісному центрі МВС зазначили, що обміняти посвідчення водія можна як онлайн, так і під час особистого звернення до сервісного центру. Зокрема, послуга доступна через електронний Кабінет водія або застосунок "Дія, якщо відповідний документ відображається в електронних сервісах. Крім того, водії можуть звернутися до будь-якого зручного сервісного центру МВС незалежно від зареєстрованого місця проживання.

Для обміну посвідчення необхідно підготувати такі документи:

наявне посвідчення водія;

паспорт громадянина України з відміткою про місце реєстрації або ID-картку з відповідним витягом;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

У відомстві також нагадали, що процедура обміну першого посвідчення залежить від кількості порушень правил дорожнього руху, вчинених водієм протягом двох років після отримання документа. Якщо за цей період водій допустив не більше двох адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, обмін посвідчення здійснюється без повторного складання іспитів за умови дотримання інших встановлених вимог. Якщо ж кількість таких порушень становить три або більше, для отримання нового посвідчення необхідно повторно скласти теоретичний та практичний іспити.

Чи діють прострочені права за кордоном

Окремо у МВС звертають увагу, що передбачене українським законодавством спрощення стосується керування транспортними засобами на території України. Під час поїздок за кордон водіям рекомендують заздалегідь обміняти прострочене посвідчення, оскільки правила визнання таких документів залежать від законодавства конкретної держави та міжнародних домовленостей.

Водночас для українців, які перебувають у країнах Європейського Союзу під тимчасовим захистом, передбачені окремі правила використання українських водійських документів.

Контекст

Спеціальний порядок використання прострочених водійських посвідчень в Україні запровадили ще у березні 2022 року. Він залишається чинним протягом воєнного стану та одного року після його припинення або скасування.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те, що водійські посвідчення в Україні видаватимуть на 15 та 5 років замість нинішніх 30.