Просроченные права в Украине: кому разрешено управлять автомобилем во время войны

$45.4451.04
ukenru
10:59 • 18338 просмотра
рф усиливает удары по экономике Украины накануне переговоров: какую тактику избрал Кремль
Эксклюзив
09:28 • 21176 просмотра
Астропрогноз на 9–15 ноября: изменения во власти, новые возможности и важные решения для всех знаков зодиака
Эксклюзив
8 ноября, 08:32 • 30182 просмотра
Польза граната для организма и можно ли есть косточки: объясняет диетолог
8 ноября, 05:20 • 34254 просмотра
Эрдоган и Трамп обсудили дипломатические усилия по прекращению войны в Украине
7 ноября, 23:19 • 52110 просмотра
Конец эпохи Нетаньяху: президент Израиля поручил Гади Айзенкоту сформировать правительство
7 ноября, 22:21 • 41104 просмотра
В доме нападавшего в Кракове нашли тела трёх человек
7 ноября, 20:29 • 49417 просмотра
Среди погибших и раненых во время стрельбы в Кракове есть иностранцы — в МВД Польши сообщили подробности
7 ноября, 19:23 • 40472 просмотра
Трамп предложил организатору боёв должность пресс-секретаря Белого дома, хочет взять Хабиба помощником
7 ноября, 18:53 • 30334 просмотра
Стрельба в Кракове: в МИД ответили, есть ли среди пострадавших в Кракове украинцы
7 ноября, 17:38 • 28557 просмотра
8 ноября — еще один день с графиками: сколько украинцам придется сидеть без света
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Какие праздники отмечают 8 ноября в Украине и мире8 ноября, 05:08 • 14592 просмотра
"Вымогательство высочайшего уровня": Трамп поручил Минюсту США проверить угрозы демократов импичментом8 ноября, 06:02 • 10363 просмотра
Новая Зеландия оказалась на пороге смены власти: кто победил на выборах и почему страна ждёт окончательных результатов8 ноября, 07:58 • 5868 просмотра
Обстрелы рф вызвали аварийные отключения в трех областях: где самая сложная ситуация09:52 • 19909 просмотра
Осенняя подкормка сада: какие удобрения нужно внести в почву, чтобы получить щедрый урожай в следующем году11:27 • 11710 просмотра
публикации
Осенняя подкормка сада: какие удобрения нужно внести в почву, чтобы получить щедрый урожай в следующем году11:27 • 11717 просмотра
Польза граната для организма и можно ли есть косточки: объясняет диетолог
Эксклюзив
8 ноября, 08:32 • 30171 просмотра
Первый снег в Украине: какие области уже почувствовали дыхание зимыVideo6 ноября, 19:34 • 63428 просмотра
Новые расходы в платежках за коммунальные услуги: украинцев хотят обязать платить за обустройство укрытий6 ноября, 18:49 • 88581 просмотра
Регистрация патента в Украине: как получить патент и защитить изобретение 6 ноября, 15:17 • 65935 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Антонио Таяни
Дональд Туск
Линдси Грэм
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр (город)
Польша
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Производство Cybertruck свернут, но сейчас Tesla добавляет еще одну производственную смену — Маск назвал причину7 ноября, 20:10 • 27896 просмотра
Фильм «Эбенезер» выйдет в прокат 13 ноября — поможет ли Джонни Деппу роль Скруджа вернуться из опалы7 ноября, 17:29 • 30491 просмотра
Отца Меган Маркл освободили под залог, возле места его проживания усилили охрануVideo7 ноября, 08:57 • 36552 просмотра
Модный дом Balenciaga впервые за 100 лет возглавит женщина — что известно о Мартин Роуз6 ноября, 18:15 • 38378 просмотра
Netflix анонсировал приквел "Очень странных дел" с новыми героями — когда ждатьVideo6 ноября, 16:04 • 36015 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Кх-59
Отопление
Financial Times
Старлинк

Просроченные права в Украине: кому разрешено управлять автомобилем во время войны

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Во время военного положения можно управлять автомобилем с просроченным первым водительским удостоверением в течение 2 лет. Правило также действует в течение года после окончания войны.

Просроченные права в Украине: кому разрешено управлять автомобилем во время войны

В Украине во время военного положения водителям разрешено управлять автомобилями с просроченными водительскими удостоверениями, однако эта норма распространяется не на все документы. В частности, речь идет об удостоверениях, которые были выданы впервые сроком на два года. Соответствующее правило будет действовать также в течение года после окончания военного положения. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД Украины, передает УНН.

Детали

Как объяснили в ведомстве, в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №184 от 3 марта 2022 года, в период действия военного положения и в течение одного года после его прекращения или отмены граждане могут продолжать управлять транспортными средствами при наличии национального водительского удостоверения, выданного впервые на два года, даже если срок его действия уже истек.

В МВД подчеркнули, что это правило распространяется исключительно на водительские удостоверения, которые были выданы впервые сроком на два года. Сам документ после окончания срока действия считается недействительным и подлежит обмену, однако на период военного положения законодательством предусмотрено специальное исключение относительно возможности управления транспортными средствами.

При этом в ведомстве рекомендуют водителям не откладывать обмен удостоверения, чтобы избежать возможных недоразумений и обеспечить актуальность документов.

Как обменять просроченное водительское удостоверение

В Главном сервисном центре МВД отметили, что обменять водительское удостоверение можно как онлайн, так и при личном обращении в сервисный центр. В частности, услуга доступна через электронный Кабинет водителя или приложение "Дія", если соответствующий документ отображается в электронных сервисах. Кроме того, водители могут обратиться в любой удобный сервисный центр МВД независимо от зарегистрированного места жительства.

Для обмена удостоверения необходимо подготовить следующие документы:

  • имеющееся водительское удостоверение;
    • паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации или ID-карту с соответствующей выпиской;
      • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП).

        В ведомстве также напомнили, что процедура обмена первого удостоверения зависит от количества нарушений правил дорожного движения, совершенных водителем в течение двух лет после получения документа. Если за этот период водитель допустил не более двух административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, обмен удостоверения осуществляется без повторной сдачи экзаменов при условии соблюдения других установленных требований. Если же количество таких нарушений составляет три или более, для получения нового удостоверения необходимо повторно сдать теоретический и практический экзамены.

        Действуют ли просроченные права за границей

        Отдельно в МВД обращают внимание, что предусмотренное украинским законодательством упрощение касается управления транспортными средствами на территории Украины. Во время поездок за границу водителям рекомендуют заранее обменять просроченное удостоверение, поскольку правила признания таких документов зависят от законодательства конкретного государства и международных договоренностей.

        В то же время для украинцев, которые находятся в странах Европейского Союза под временной защитой, предусмотрены отдельные правила использования украинских водительских документов.

        Контекст

        Специальный порядок использования просроченных водительских удостоверений в Украине ввели еще в марте 2022 года. Он остается действующим в течение военного положения и одного года после его прекращения или отмены.

        Напомним

        Ранее мы писали о том, что водительские удостоверения в Украине будут выдавать на 15 и 5 лет вместо нынешних 30.

        Александра Василенко

        ОбществоВойна в УкраинеАвто
        Законы
        Кабинет Министров Украины
        Военное положение
        Война в Украине
        Министерство внутренних дел Украины
        Европейский Союз
        Украина