Просроченные права в Украине: кому разрешено управлять автомобилем во время войны

В Украине во время военного положения водителям разрешено управлять автомобилями с просроченными водительскими удостоверениями, однако эта норма распространяется не на все документы. В частности, речь идет об удостоверениях, которые были выданы впервые сроком на два года. Соответствующее правило будет действовать также в течение года после окончания военного положения. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД Украины, передает УНН.

Детали

Как объяснили в ведомстве, в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №184 от 3 марта 2022 года, в период действия военного положения и в течение одного года после его прекращения или отмены граждане могут продолжать управлять транспортными средствами при наличии национального водительского удостоверения, выданного впервые на два года, даже если срок его действия уже истек.

В МВД подчеркнули, что это правило распространяется исключительно на водительские удостоверения, которые были выданы впервые сроком на два года. Сам документ после окончания срока действия считается недействительным и подлежит обмену, однако на период военного положения законодательством предусмотрено специальное исключение относительно возможности управления транспортными средствами.

При этом в ведомстве рекомендуют водителям не откладывать обмен удостоверения, чтобы избежать возможных недоразумений и обеспечить актуальность документов.

Как обменять просроченное водительское удостоверение

В Главном сервисном центре МВД отметили, что обменять водительское удостоверение можно как онлайн, так и при личном обращении в сервисный центр. В частности, услуга доступна через электронный Кабинет водителя или приложение "Дія", если соответствующий документ отображается в электронных сервисах. Кроме того, водители могут обратиться в любой удобный сервисный центр МВД независимо от зарегистрированного места жительства.

Для обмена удостоверения необходимо подготовить следующие документы:

имеющееся водительское удостоверение;

паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации или ID-карту с соответствующей выпиской;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП).

В ведомстве также напомнили, что процедура обмена первого удостоверения зависит от количества нарушений правил дорожного движения, совершенных водителем в течение двух лет после получения документа. Если за этот период водитель допустил не более двух административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, обмен удостоверения осуществляется без повторной сдачи экзаменов при условии соблюдения других установленных требований. Если же количество таких нарушений составляет три или более, для получения нового удостоверения необходимо повторно сдать теоретический и практический экзамены.

Действуют ли просроченные права за границей

Отдельно в МВД обращают внимание, что предусмотренное украинским законодательством упрощение касается управления транспортными средствами на территории Украины. Во время поездок за границу водителям рекомендуют заранее обменять просроченное удостоверение, поскольку правила признания таких документов зависят от законодательства конкретного государства и международных договоренностей.

В то же время для украинцев, которые находятся в странах Европейского Союза под временной защитой, предусмотрены отдельные правила использования украинских водительских документов.

Контекст

Специальный порядок использования просроченных водительских удостоверений в Украине ввели еще в марте 2022 года. Он остается действующим в течение военного положения и одного года после его прекращения или отмены.

Напомним

Ранее мы писали о том, что водительские удостоверения в Украине будут выдавать на 15 и 5 лет вместо нынешних 30.