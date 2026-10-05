Видачу паспортів і всі послуги міграційки відновили

В Україні відновили роботу усіх сервісів та послуг, а також видачу паспортів, після завершення технічних робіт Державної міграційної служби, за тиждень після того, як деякі документи не були доступні в "Дії". Про це УНН пише з посиланням на дані МВС України 5 жовтня.

Деталі

"Роботу інформаційних систем Державної міграційної служби відновлено. Технічні роботи завершено. Підрозділи Міграційної служби та відділення "Паспортного сервісу" працюють у штатному режимі відповідно до графіків", - ідеться у повідомленні МВС.

Що важливо

За даними МВС:

усі сервіси та послуги, які були тимчасово призупинені, знову доступні;

записи до електронної черги, які припали на період проведення технічних робіт, залишаються чинними;

повторно реєструватися в електронній черзі не потрібно – звернутися за послугою можна буде в інший зручний час;

видача паспортних документів відновлена.

"Офіційний сайт Державної міграційної служби запрацює у найближчі години", - вказали у МВС.

Доповнення

Тиждень тому, 28 вересня, у "Дії" повідомили, що документи та деякі послуги в застосунку тимчасово недоступні. Ішлося у тому числі про паспорти, посвідчення водіїв. Це сталося на тлі технічних робіт Державної міграційної служби.