Выдачу паспортов и все услуги миграционной службы возобновили

В Украине восстановили работу всех сервисов и услуг, а также выдачу паспортов после завершения технических работ Государственной миграционной службы — через неделю после того, как некоторые документы были недоступны в "Дія". Об этом УНН пишет со ссылкой на данные МВД Украины 5 октября.

Детали

"Работа информационных систем Государственной миграционной службы восстановлена. Технические работы завершены. Подразделения Миграционной службы и отделения "Паспортного сервиса" работают в штатном режиме в соответствии с графиками", — говорится в сообщении МВД.

Что важно

По данным МВД:

все сервисы и услуги, которые были временно приостановлены, снова доступны;

записи в электронную очередь, которые пришлись на период проведения технических работ, остаются действительными;

повторно регистрироваться в электронной очереди не нужно — обратиться за услугой можно будет в другое удобное время;

выдача паспортных документов восстановлена.

"Официальный сайт Государственной миграционной службы заработает в ближайшие часы", — указали в МВД.

Дополнение

Неделю назад, 28 сентября, в "Дія" сообщили, что документы и некоторые услуги в приложении временно недоступны. Речь шла в том числе о паспортах и водительских удостоверениях. Это произошло на фоне технических работ Государственной миграционной службы.