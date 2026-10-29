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Рада посилила протипожежний захист критично важливих підприємств

Київ • УНН

 • 498 перегляди

Законопроєкт №15102 дозволяє отримувати від партнерів пожежну техніку для критичних підприємств під час воєнного стану та після нього. Документ також визначає вимоги до цільового використання гуманітарної допомоги.

Рада посилила протипожежний захист критично важливих підприємств

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №15102, який посилює протипожежний захист критично важливих підприємств. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ, інформує УНН.

Деталі

За словами заступника голови МВС Богдана Драп’ятого, документ передбачає можливість отримання від міжнародних партнерів пожежно-рятувальної техніки й обладнання для підприємств енергетики, нафтогазової, хімічної та металургійної промисловості й оборонно-промислового комплексу.

За словами Богдана Драп’ятого, отримувати допомогу підприємства зможуть під час воєнного стану та протягом 12 місяців після його припинення чи скасування. Техніку використовуватимуть для протипожежного захисту об’єктів підрозділами ДСНС.

Ці законодавчі зміни мають особливе значення, адже створюють додаткові можливості для зміцнення протипожежного захисту відповідних об’єктів

- наголосив заступник міністра.

Закон також визначає вимоги до цільового використання гуманітарної допомоги. Порядок її отримання та розподілу встановить Кабінет міністрів України.

Нагадаємо

Верховна Рада 12 жовтня проголосувала в цілому за законопроєкт про безпеку та здоров’я працівників на роботі. Документ має врегулювати питання охорони праці відповідно до європейських підходів.

Рада ухвалила закон про безпеку працівників на роботі - що передбачається12.10.26, 17:00 • 4420 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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