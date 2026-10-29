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Рада усилила противопожарную защиту критически важных предприятий

Киев • УНН

 • 226 просмотра

Законопроект №15102 позволяет получать от партнеров пожарную технику для критических предприятий во время военного положения и после его окончания. Документ также определяет требования к целевому использованию гуманитарной помощи.

Рада усилила противопожарную защиту критически важных предприятий

Верховная Рада приняла в целом законопроект №15102, усиливающий противопожарную защиту критически важных предприятий. Об этом сообщает Министерство внутренних дел, информирует УНН.

Подробности

По словам заместителя главы МВД Богдана Драпятого, документ предусматривает возможность получения от международных партнеров пожарно-спасательной техники и оборудования для предприятий энергетики, нефтегазовой, химической и металлургической промышленности, а также оборонно-промышленного комплекса.

По словам Богдана Драпятого, предприятия смогут получать помощь во время военного положения и в течение 12 месяцев после его прекращения или отмены. Техника будет использоваться подразделениями ГСЧС для противопожарной защиты объектов.

Эти законодательные изменения имеют особое значение, поскольку создают дополнительные возможности для усиления противопожарной защиты соответствующих объектов

- подчеркнул заместитель министра.

Закон также определяет требования к целевому использованию гуманитарной помощи. Порядок ее получения и распределения установит Кабинет министров Украины.

Напомним

Верховная Рада 12 октября проголосовала в целом за законопроект о безопасности и здоровье работников на работе. Документ должен урегулировать вопросы охраны труда в соответствии с европейскими подходами.

Рада приняла закон о безопасности работников на работе — что предусматривается12.10.26, 17:00 • 4420 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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