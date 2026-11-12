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МВС попередило про шахрайські схеми з посвідченнями водія

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Отримати посвідчення водія без іспитів незаконно, а онлайн-пропозиції є шахрайством. МВС радить не передавати дані та звертатися до Кіберполіції.

МВС попередило про шахрайські схеми з посвідченнями водія

Отримати легальне посвідчення водія без проходження іспитів неможливо і протизаконно. Про це повідомляє головний сервісний центр МВС, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що пропозиції в інтернеті скласти іспит з ПДР онлайн, отримати посвідчення без навчання або через посередників - це шахрайські схеми.

Як розпізнати такі пропозиції

  • Зловмисники вимагають передоплату, обіцяють гарантоване складання іспиту, просять копії документів або надсилають посилання на підроблені сайти. Не переказуйте кошти та не передавайте незнайомцям персональні й банківські дані.
    • Теоретичний іспит складають в обладнаній аудиторії сервісного центру МВС. Під час перевірки знань використовують спеціальне програмне забезпечення, Face-ID та відеоспостереження, що унеможливлює стороннє втручання.

      Пам’ятайте: за виготовлення та використання фальшивих документів, в Україні передбачена кримінальна відповідальність

      - попереджають в МВС.

      Там закликають: якщо ви стали жертвою шахрайства, зверніться до банку, збережіть листування та інші докази й повідомте про це Кіберполіцію.

      Нагадаємо

      В Україні під час воєнного стану водіям дозволено керувати автомобілями з простроченими посвідченнями водія, однак ця норма поширюється не на всі документи. Зокрема, йдеться про посвідчення, які були видані вперше строком на два роки. Відповідне правило діятиме також протягом року після завершення воєнного стану.

      За кермо у 17 років - в Україні хочуть змінити правила отримання водійського посвідчення22.10.26, 14:19 • 6526 переглядiв

      Вадим Хлюдзинський

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