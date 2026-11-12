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МВД предупредило о мошеннических схемах с водительскими удостоверениями

Киев • УНН

 • 444 просмотра

Получить водительское удостоверение без экзаменов незаконно, а предложения в интернете являются мошенничеством. МВД советует не передавать данные и обращаться в Киберполицию.

МВД предупредило о мошеннических схемах с водительскими удостоверениями

Получить легальное водительское удостоверение без сдачи экзаменов невозможно и противозаконно. Об этом сообщает главный сервисный центр МВД, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что предложения в интернете сдать экзамен по ПДД онлайн, получить удостоверение без обучения или через посредников — это мошеннические схемы.

Как распознать такие предложения

  • Злоумышленники требуют предоплату, обещают гарантированную сдачу экзамена, просят копии документов или отправляют ссылки на поддельные сайты. Не переводите деньги и не передавайте незнакомцам персональные и банковские данные.
    • Теоретический экзамен сдают в оборудованной аудитории сервисного центра МВД. Во время проверки знаний используют специальное программное обеспечение, Face-ID и видеонаблюдение, что делает невозможным вмешательство посторонних.

      Помните: за изготовление и использование поддельных документов в Украине предусмотрена уголовная ответственность

      — предупреждают в МВД.

      Там призывают: если вы стали жертвой мошенничества, обратитесь в банк, сохраните переписку и другие доказательства и сообщите об этом Киберполиции.

      Напомним

      В Украине во время военного положения водителям разрешено управлять автомобилями с просроченными водительскими удостоверениями, однако эта норма распространяется не на все документы. В частности, речь идет об удостоверениях, которые были выданы впервые сроком на два года. Соответствующее правило будет действовать также в течение года после окончания военного положения.

      За руль в 17 лет — в Украине хотят изменить правила получения водительского удостоверения22.10.26, 14:19 • 6526 просмотров

      Вадим Хлюдзинский

      Криминал и ЧПАвто
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      Министерство внутренних дел Украины