МВД предупредило о мошеннических схемах с водительскими удостоверениями
Киев • УНН
Получить водительское удостоверение без экзаменов незаконно, а предложения в интернете являются мошенничеством. МВД советует не передавать данные и обращаться в Киберполицию.
Получить легальное водительское удостоверение без сдачи экзаменов невозможно и противозаконно. Об этом сообщает главный сервисный центр МВД, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что предложения в интернете сдать экзамен по ПДД онлайн, получить удостоверение без обучения или через посредников — это мошеннические схемы.
Как распознать такие предложения
- Злоумышленники требуют предоплату, обещают гарантированную сдачу экзамена, просят копии документов или отправляют ссылки на поддельные сайты. Не переводите деньги и не передавайте незнакомцам персональные и банковские данные.
- Теоретический экзамен сдают в оборудованной аудитории сервисного центра МВД. Во время проверки знаний используют специальное программное обеспечение, Face-ID и видеонаблюдение, что делает невозможным вмешательство посторонних.
Помните: за изготовление и использование поддельных документов в Украине предусмотрена уголовная ответственность
Там призывают: если вы стали жертвой мошенничества, обратитесь в банк, сохраните переписку и другие доказательства и сообщите об этом Киберполиции.
Напомним
В Украине во время военного положения водителям разрешено управлять автомобилями с просроченными водительскими удостоверениями, однако эта норма распространяется не на все документы. В частности, речь идет об удостоверениях, которые были выданы впервые сроком на два года. Соответствующее правило будет действовать также в течение года после окончания военного положения.
За руль в 17 лет — в Украине хотят изменить правила получения водительского удостоверения22.10.26, 14:19 • 6526 просмотров