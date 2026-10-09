В Україні з'являться спеціальні паркувальні місця для водіїв із маленькими дітьми - що зміниться

Маркування авто, спеціальна розмітка та нові дорожні знаки - в Україні запроваджують правила паркування для водіїв, які перевозять дітей віком до трьох років. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський, передає УНН.

Постанову, яку Міністерство внутрішніх справ розробило на виконання відповідного Закону, схвалив Кабінет Міністрів України. Вдячний членам Уряду за підтримку, адже це рішення - насамперед про безпеку та комфорт родин з маленькими дітьми

За словами Вигівського, для водіїв запроваджуються нові розпізнавальні знаки на автомобіль. Відповідна розмітка і таблички з зображенням дитячого візка зʼявляться на паркувальних майданчиках. Таких місць має бути не менше 5% від загальної кількості, але щонайменше одне. Воно повинно розташовуватися не далі ніж за 50 метрів від в’їзду на майданчик.

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Важливо, що у водіїв, які позначили автомобіль цим розпізнавальним знаком, має бути електронний або паперовий документ, який підтверджує вік дитини. Це один із кроків до сучасної системи організації дорожнього руху та паркування. Працюємо над тим, щоб детально враховувати потреби всіх учасників дорожнього руху