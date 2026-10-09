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The New York Times

В Україні з'являться спеціальні паркувальні місця для водіїв із маленькими дітьми - що зміниться

Київ • УНН

 • 1466 перегляди

На парковках облаштують щонайменше 5% місць для авто з дітьми до трьох років. Водії повинні мати документ, що підтверджує вік дитини.

В Україні з'являться спеціальні паркувальні місця для водіїв із маленькими дітьми - що зміниться

Маркування авто, спеціальна розмітка та нові дорожні знаки - в Україні запроваджують правила паркування для водіїв, які перевозять дітей віком до трьох років. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський, передає УНН.

Постанову, яку Міністерство внутрішніх справ розробило на виконання відповідного Закону, схвалив Кабінет Міністрів України. Вдячний членам Уряду за підтримку, адже це рішення - насамперед про безпеку та комфорт родин з маленькими дітьми 

- повідомив міністр.

Деталі

За словами Вигівського, для водіїв запроваджуються нові розпізнавальні знаки на автомобіль. Відповідна розмітка і таблички з зображенням дитячого візка зʼявляться на паркувальних майданчиках. Таких місць має бути не менше 5% від загальної кількості, але щонайменше одне. Воно повинно розташовуватися не далі ніж за 50 метрів від в’їзду на майданчик.  

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Важливо, що у водіїв, які позначили автомобіль цим розпізнавальним знаком, має бути електронний або паперовий документ, який підтверджує вік дитини. Це один із кроків до сучасної системи організації дорожнього руху та паркування. Працюємо над тим, щоб детально враховувати потреби всіх учасників дорожнього руху 

- резюмував міністр.

Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правил24.12.25, 15:26 • 77512 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоАвто
Вигівський Іван Михайлович
Кабінет Міністрів України
Міністерство внутрішніх справ України
Україна