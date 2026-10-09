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В Украине появятся специальные парковочные места для водителей с маленькими детьми — что изменится

Киев • УНН

 • 9102 просмотра

На парковках оборудуют не менее 5% мест для автомобилей с детьми в возрасте до трех лет. Водители должны иметь документ, подтверждающий возраст ребенка.

В Украине появятся специальные парковочные места для водителей с маленькими детьми — что изменится

Маркировка автомобилей, специальная разметка и новые дорожные знаки — в Украине вводят правила парковки для водителей, перевозящих детей в возрасте до трех лет. Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Выговский, передает УНН.

Постановление, которое Министерство внутренних дел разработало во исполнение соответствующего Закона, одобрил Кабинет Министров Украины. Благодарен членам Правительства за поддержку, ведь это решение — прежде всего о безопасности и комфорте семей с маленькими детьми 

— сообщил министр.

Детали

По словам Выговского, для водителей вводятся новые опознавательные знаки на автомобили. Соответствующая разметка и таблички с изображением детской коляски появятся на парковочных площадках. Таких мест должно быть не менее 5% от общего количества, но не менее одного. Оно должно располагаться не далее чем в 50 метрах от въезда на площадку.  

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Важно, что у водителей, обозначивших автомобиль этим опознавательным знаком, должен быть электронный или бумажный документ, подтверждающий возраст ребенка. Это один из шагов к современной системе организации дорожного движения и парковки. Работаем над тем, чтобы детально учитывать потребности всех участников дорожного движения 

— резюмировал министр.

Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правила24.12.25, 15:26 • 77512 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоАвто
Вигивский Иван Михайлович
Кабинет Министров Украины
Министерство внутренних дел Украины
Украина