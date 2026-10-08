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Дія (сервис)

ДТП можно оформить без полиции и бумаг — как воспользоваться европротоколом в "Дії" и заберут ли "права"

Киев • УНН

 • 10726 просмотра

Европротокол в "Дії" доступен при отсутствии пострадавших и при согласии двух водителей. После оформления права не изымают, протокол не составляют.

ДТП можно оформить без полиции и бумаг — как воспользоваться европротоколом в "Дії" и заберут ли "права"

Отныне полный цикл оформления европротокола можно пройти прямо в приложении «Дія» — без пробок и бумажной волокиты. Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает УНН.

По словам Белошицкого, «Дія» автоматически заполнит необходимые данные из реестров, что поможет быстрее оформить ДТП и избежать ошибок при заполнении.

Когда можно оформить европротокол в «Дії»:

- в ДТП участвуют только два автомобиля, без прицепов, и они находятся на месте столкновения;

- нет пострадавших или погибших;

- не повреждено другое имущество, кроме автомобилей;

- у обоих участников есть действующие полисы ОСАГО;

- водители трезвы и не находятся под воздействием лекарственных средств, которые могут снижать внимание или скорость реакции;

- участники пришли к согласию относительно обстоятельств ДТП.

Важно: если у другого водителя нет приложения «Дія» с верифицированными документами — оформляйте бумажный европротокол.

Если же не удалось прийти к согласию относительно обстоятельств ДТП — вызывайте полицию по телефонам 112 или 102.

Заберут ли водительское удостоверение после оформления?

Нет. Вы урегулируете ситуацию со страховой компанией без привлечения полиции, поэтому водительское удостоверение не изымается, а административный протокол не составляется.

Как оформить европротокол?

«Дія» → Сервисы → Водителю → Европротокол.

После подписания обоими водителями через «Дія.Підпис» данные передаются в МТСБУ и страховые компании.

В "Дія" разрешили оформление ДТП через европротокол: как это будет работать11.12.25, 10:33 • 3904 просмотра

Антонина Туманова

ТехнологиипубликацииАвто
Алексей Белошицкий
Дорожно-транспортное происшествие
Дія (сервис)