ДТП можно оформить без полиции и бумаг — как воспользоваться европротоколом в "Дії" и заберут ли "права"
Киев • УНН
Европротокол в "Дії" доступен при отсутствии пострадавших и при согласии двух водителей. После оформления права не изымают, протокол не составляют.
Отныне полный цикл оформления европротокола можно пройти прямо в приложении «Дія» — без пробок и бумажной волокиты. Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает УНН.
По словам Белошицкого, «Дія» автоматически заполнит необходимые данные из реестров, что поможет быстрее оформить ДТП и избежать ошибок при заполнении.
Когда можно оформить европротокол в «Дії»:
- в ДТП участвуют только два автомобиля, без прицепов, и они находятся на месте столкновения;
- нет пострадавших или погибших;
- не повреждено другое имущество, кроме автомобилей;
- у обоих участников есть действующие полисы ОСАГО;
- водители трезвы и не находятся под воздействием лекарственных средств, которые могут снижать внимание или скорость реакции;
- участники пришли к согласию относительно обстоятельств ДТП.
Важно: если у другого водителя нет приложения «Дія» с верифицированными документами — оформляйте бумажный европротокол.
Если же не удалось прийти к согласию относительно обстоятельств ДТП — вызывайте полицию по телефонам 112 или 102.
Заберут ли водительское удостоверение после оформления?
Нет. Вы урегулируете ситуацию со страховой компанией без привлечения полиции, поэтому водительское удостоверение не изымается, а административный протокол не составляется.
Как оформить европротокол?
«Дія» → Сервисы → Водителю → Европротокол.
После подписания обоими водителями через «Дія.Підпис» данные передаются в МТСБУ и страховые компании.
В "Дія" разрешили оформление ДТП через европротокол: как это будет работать11.12.25, 10:33 • 3904 просмотра