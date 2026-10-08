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ДТП можна оформити без поліції та паперів - як скористатись європротоколом в Дії і чи заберуть "права"

Київ • УНН

 • 9516 перегляди

Європротокол у Дії доступний за відсутності постраждалих і за згоди двох водіїв. Після оформлення права не вилучають, протокол не складають.

ДТП можна оформити без поліції та паперів - як скористатись європротоколом в Дії і чи заберуть "права"

Відтепер повний цикл оформлення Європротоколу можна пройти просто в застосунку Дія - без заторів і паперової тяганини. Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН.

За словами Білошицького, Дія автоматично заповнить необхідні дані з реєстрів, що допоможе швидше оформити ДТП і уникнути помилок під час заповнення.

Коли можна оформити Європротокол у Дії:

- у ДТП беруть участь лише два автомобілі, без причепів та перебувають на місці зіткнення;

- немає постраждалих чи загиблих;

- не пошкоджено інше майно, крім автомобілів;

- обидва учасники мають чинні поліси ОСЦПВ;

- водії тверезі та не перебувають під впливом лікарських засобів, що можуть знижувати увагу чи швидкість реакції;

- учасники дійшли згоди щодо обставин ДТП.

Важливо: якщо в іншого водія немає застосунку Дія з верифікованими документами - оформлюйте паперовий Європротокол.

Якщо ж не дійшли згоди щодо обставин ДТП - викликайте поліцію за телефонами 112 або 102.

Чи заберуть посвідчення водія після оформлення?

Ні. Ви врегульовуєте ситуацію зі страховою компанією без залучення поліції, тому посвідчення водія не вилучається, а адміністративний протокол не складається.

Як оформити Європротокол?

Дія → Сервіси → Водієві → Європротокол.

Після підписання обома водіями через Дія.Підпис дані передаються до МТСБУ та страхових компаній.

У "Дії" дозволили оформлення ДТП через європротокол: як це працюватиме11.12.25, 10:33 • 3904 перегляди

Антоніна Туманова

ТехнологіїПублікаціїАвто
Олексій Білошицький
Дорожньо-транспортна пригода
Дія (сервіс)