ДТП можна оформити без поліції та паперів - як скористатись європротоколом в Дії і чи заберуть "права"
Київ • УНН
Європротокол у Дії доступний за відсутності постраждалих і за згоди двох водіїв. Після оформлення права не вилучають, протокол не складають.
Відтепер повний цикл оформлення Європротоколу можна пройти просто в застосунку Дія - без заторів і паперової тяганини. Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН.
За словами Білошицького, Дія автоматично заповнить необхідні дані з реєстрів, що допоможе швидше оформити ДТП і уникнути помилок під час заповнення.
Коли можна оформити Європротокол у Дії:
- у ДТП беруть участь лише два автомобілі, без причепів та перебувають на місці зіткнення;
- немає постраждалих чи загиблих;
- не пошкоджено інше майно, крім автомобілів;
- обидва учасники мають чинні поліси ОСЦПВ;
- водії тверезі та не перебувають під впливом лікарських засобів, що можуть знижувати увагу чи швидкість реакції;
- учасники дійшли згоди щодо обставин ДТП.
Важливо: якщо в іншого водія немає застосунку Дія з верифікованими документами - оформлюйте паперовий Європротокол.
Якщо ж не дійшли згоди щодо обставин ДТП - викликайте поліцію за телефонами 112 або 102.
Чи заберуть посвідчення водія після оформлення?
Ні. Ви врегульовуєте ситуацію зі страховою компанією без залучення поліції, тому посвідчення водія не вилучається, а адміністративний протокол не складається.
Як оформити Європротокол?
Дія → Сервіси → Водієві → Європротокол.
Після підписання обома водіями через Дія.Підпис дані передаються до МТСБУ та страхових компаній.
У "Дії" дозволили оформлення ДТП через європротокол: як це працюватиме11.12.25, 10:33 • 3904 перегляди