Мобільні пункти надання допомоги ДСНС будуть розгортатися у районах, де є тривалі перебої із світлом - МВС

У населених пунктах у понад 30 тис. населення розгортатимуть мобільні пункти допомоги населенню у разі відсутності світла у понад 24 години. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський, передає УНН.

Деталі

"Уже завтра регіональні підрозділи ДСНС отримають новий алгоритм реагування на тривалі відключення світла. Ним визначено, що в районах населених пунктів, де проживають більш як 30 тисяч родин і понад 24 години відсутнє електропостачання, будуть невідкладно розгортатися мобільні пункти допомоги населенню", - написав Вигівський.

За його словами, кожен із таких наметів буде забезпечений генератором та тепловими гарматами - щоб люди могли зарядити гаджети й зігрітися.

"Отримати допомогу завжди можна й у будь-якому територіальному підрозділі ДСНС або поліції. Також задля безпеки громадян доручив керівництву Національної поліції України організувати постійну присутність екіпажів поблизу таких пунктів", - додав міністр.

Нагадаємо

У п’ятницю, 6 листопада, в Україні знову будуть застосовуватися графіки відключення електроенергії обсягом до 4 черг.