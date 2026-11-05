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Мобільні пункти надання допомоги ДСНС будуть розгортатися у районах, де є тривалі перебої із світлом - МВС

Київ • УНН

 • 1058 перегляди

У населених пунктах із понад 30 тисячами жителів після 24 годин без електрики розгортатимуть пункти ДСНС. Там можна буде зігрітися та зарядити гаджети.

Мобільні пункти надання допомоги ДСНС будуть розгортатися у районах, де є тривалі перебої із світлом - МВС

У населених пунктах у понад 30 тис. населення розгортатимуть мобільні пункти допомоги населенню у разі відсутності світла у понад 24 години. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський, передає УНН. 

Деталі

"Уже завтра регіональні підрозділи ДСНС отримають новий алгоритм реагування на тривалі відключення світла. Ним визначено, що в районах населених пунктів, де проживають більш як 30 тисяч родин і понад 24 години відсутнє електропостачання, будуть невідкладно розгортатися мобільні пункти допомоги населенню", - написав Вигівський. 

За його словами, кожен із таких наметів буде забезпечений генератором та тепловими гарматами - щоб люди могли зарядити гаджети й зігрітися. 

"Отримати допомогу завжди можна й у будь-якому територіальному підрозділі ДСНС або поліції. Також задля безпеки громадян доручив керівництву Національної поліції України організувати постійну присутність екіпажів поблизу таких пунктів", - додав міністр. 

Нагадаємо

У п’ятницю, 6 листопада, в Україні знову будуть застосовуватися графіки відключення електроенергії обсягом до 4 черг. 

Павло Башинський

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