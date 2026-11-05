Мобильные пункты оказания помощи ГСЧС будут разворачиваться в районах, где наблюдаются длительные перебои с электричеством, — МВД

В населённых пунктах с численностью населения более 30 тыс. человек будут разворачивать мобильные пункты помощи населению в случае отсутствия света более 24 часов. Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Выговский, передаёт УНН.

Детали

"Уже завтра региональные подразделения ГСЧС получат новый алгоритм реагирования на длительные отключения света. В нём определено, что в районах населённых пунктов, где проживают более 30 тысяч семей и более 24 часов отсутствует электроснабжение, будут безотлагательно разворачиваться мобильные пункты помощи населению", — написал Выговский.

По его словам, каждый из таких палаточных пунктов будет обеспечен генератором и тепловыми пушками — чтобы люди могли зарядить гаджеты и согреться.

"Получить помощь всегда можно и в любом территориальном подразделении ГСЧС или полиции. Также ради безопасности граждан поручил руководству Национальной полиции Украины организовать постоянное присутствие экипажей вблизи таких пунктов", — добавил министр.

Напомним

В пятницу, 6 ноября, в Украине снова будут применяться графики отключения электроэнергии объёмом до 4 очередей.