Кіберполіція назвала п’ять схем шахрайства під час купівлі авто онлайн

У Кіберполіції попередили про небезпеки під час купівлі авто онлайн. Про це повідомляє УНН.

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Зазначається, що шахраї намагаються привернути увагу потенційних покупців фразами "авто за низькою ціною", "терміновий продаж", "швидка перевірка документів".

За привабливими пропозиціями можуть ховатися оголошення про продаж автомобілів, яких немає, підроблені документи та інші шахрайські схеми - йдеться у повідомленні.

Які схеми використовують шахраї?

Вимагають передоплату за авто, якого немає. Створюють штучний ажіотаж: запевняють, що таким авто вже цікавляться інші покупці, тому потрібно терміново внести завдаток.

Продають авто з підробленими документами, яке насправді має обтяження.

Надсилають фішингові посилання нібито для бронювання автомобіля або підтвердження оплати. Після переходу на такі сайти та введення платіжних даних можна втратити кошти та передати персональні дані шахраям.

Пропонують "швидке оформлення" через посередників або обіцяють надіслати "готовий пакет документів" поштою по Україні чи за кордон.

Обіцяють повністю перевірити авто за всіма базами даних. Памʼятайте: інформація про арешти чи обтяження недоступна у відкритих джерелах, тому така "перевірка" не може гарантувати безпечної купівлі.

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Як убезпечити себе?

Не надсилайте коштів на невідомі рахунки та картки;

Особисто оглядайте автомобіль та документи перед купівлею;

Не переходьте за підозрілими посиланнями;

Користуйтеся лише офіційними державними онлайн-ресурсами та уважно перевіряйте адресу сайту.

"Не поспішайте переказувати гроші, навіть якщо вас переконують, що вигідна пропозиція діє лише зараз. Спочатку перевірте автомобіль, документи та умови угоди", - додали у Кіберполіції.

Нагадаємо

Раніше у Міністерстві внутрішніх справ України розповіли, яким чином розпізнати шахрайські схеми з сертифікатами відповідності на авто.

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