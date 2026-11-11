Киберполиция назвала пять схем мошенничества при покупке автомобиля онлайн

В Киберполиции предупредили об опасностях при покупке автомобиля онлайн. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Отмечается, что мошенники пытаются привлечь внимание потенциальных покупателей фразами "авто по низкой цене", "срочная продажа", "быстрая проверка документов".

За привлекательными предложениями могут скрываться объявления о продаже несуществующих автомобилей, поддельные документы и другие мошеннические схемы - говорится в сообщении.

Какие схемы используют мошенники?

Требуют предоплату за несуществующий автомобиль. Создают искусственный ажиотаж: уверяют, что таким автомобилем уже интересуются другие покупатели, поэтому нужно срочно внести задаток.

Продают автомобиль с поддельными документами, который на самом деле имеет обременения.

Присылают фишинговые ссылки якобы для бронирования автомобиля или подтверждения оплаты. После перехода на такие сайты и ввода платёжных данных можно потерять средства и передать персональные данные мошенникам.

Предлагают "быстрое оформление" через посредников или обещают отправить "готовый пакет документов" по почте по Украине или за границу.

Обещают полностью проверить автомобиль по всем базам данных. Помните: информация об арестах или обременениях недоступна в открытых источниках, поэтому такая "проверка" не может гарантировать безопасную покупку.

В Днепре мошенники зарабатывали на обмане граждан ЕС с криптой через колл-центры, у них нашли элитные авто и миллионы в валюте - Генпрокурор

Как обезопасить себя?

Не отправляйте средства на неизвестные счета и карты;

Лично осматривайте автомобиль и документы перед покупкой;

Не переходите по подозрительным ссылкам;

Пользуйтесь только официальными государственными онлайн-ресурсами и внимательно проверяйте адрес сайта.

"Не спешите переводить деньги, даже если вас убеждают, что выгодное предложение действует только сейчас. Сначала проверьте автомобиль, документы и условия сделки", - добавили в Киберполиции.

Напомним

Ранее в Министерстве внутренних дел Украины рассказали, как распознать мошеннические схемы с сертификатами соответствия на автомобили.

Мошенники продают "фейковые" авто онлайн: киберполиция предупреждает о новой схеме обмана