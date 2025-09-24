Як розпізнати шахраїв з сертифікатами відповідності на авто: МВС озвучило рекомендації
Київ • УНН
Перевірити чинність сертифіката можна за його серією, номером і авто, на яке він був виданий.
У Міністерстві внутрішніх справ України розповіли, яким чином розпізнати шахрайські схеми з сертифікатами відповідності. Зазначається, що останнім часом в Інтернеті частіше з’являються оголошення про "швидке" та "дешеве" оформлення сертифіката відповідності для авто. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головний сервісний центр МВС.
Деталі
Шахраї обіцяють зробити документ онлайн, без перевірок і за заниженою ціною. Але саме ці "переваги"
Найбільш розповсюджені схеми шахраїв виглядають наступним чином:
- злочинці пропонують купити авто разом із "готовим пакетом документів";
- далі вони обіцяють оформлення сертифіката для
ввезених чи переобладнаних авто без відвідування офіційних установ;
- при цьому ціна є значно нижчою за офіційну.
У Головному сервісному центрі МВС нагадали, що сертифікат відповідності підтверджує, що авто відповідає технічним регламентам і стандартам. Перевірити чинність сертифіката можна за його серією, номером і авто, на яке він був виданий.
Якщо громадянин України підозрює, що він є жертвою шахраїв, або вже став жертвою - він може звернутися до кіберполіції.
