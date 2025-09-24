Як розпізнати шахраїв з сертифікатами відповідності на авто: МВС озвучило рекомендації

$41.380.00
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
13:04 • 10540 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
12:07 • 14021 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
11:17 • 16237 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
11:04 • 27360 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07 • 17290 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 30544 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 17875 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 18160 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43 • 15124 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
Популярнi новини
Зеленський назвав умови для проведення виборів в Україні24 вересня, 07:32 • 5252 перегляди
Дрони СБУ вдруге за тиждень вразили нафтохімічний завод у Башкортостані - джерело24 вересня, 07:39 • 3666 перегляди
"Стіна дронів" може бути готова за рік - комісар ЄС з оборони24 вересня, 07:55 • 10861 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось24 вересня, 09:04 • 28004 перегляди
Угорщина не збирається відмовлятися від російської нафти, навіть якщо Трамп попросить10:41 • 8336 перегляди
Публікації
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики11:04 • 27355 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось24 вересня, 09:04 • 28087 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 30540 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto24 вересня, 05:30 • 41716 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto24 вересня, 05:16 • 50516 перегляди
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 37077 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 97075 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 56807 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 70821 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 122369 перегляди
Актуальне
The Guardian
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
Fox News
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Як розпізнати шахраїв з сертифікатами відповідності на авто: МВС озвучило рекомендації

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Перевірити чинність сертифіката можна за його серією, номером і авто, на яке він був виданий.

Як розпізнати шахраїв з сертифікатами відповідності на авто: МВС озвучило рекомендації

У Міністерстві внутрішніх справ України розповіли, яким чином розпізнати шахрайські схеми з сертифікатами відповідності. Зазначається, що останнім часом в Інтернеті частіше з’являються оголошення про "швидке" та "дешеве" оформлення сертифіката відповідності для авто. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головний сервісний центр МВС.

Деталі

Шахраї обіцяють зробити документ онлайн, без перевірок і за заниженою ціною. Але саме ці "переваги"

 - головна ознака шахрайства, зазначають в Головному сервісному центрі МВС.

Найбільш розповсюджені схеми шахраїв виглядають наступним чином:

  • злочинці пропонують купити авто разом із "готовим пакетом документів";
    • далі вони обіцяють оформлення сертифіката для ввезених чи переобладнаних авто без відвідування офіційних установ;
      • при цьому ціна є значно нижчою за офіційну.

        У Головному сервісному центрі МВС нагадали, що сертифікат відповідності підтверджує, що авто відповідає технічним регламентам і стандартам. Перевірити чинність сертифіката можна за його серією, номером і авто, на яке він був виданий.

        Якщо громадянин України підозрює, що він є жертвою шахраїв, або вже став жертвою - він може звернутися до кіберполіції.

        Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити18.09.25, 10:58 • 58876 переглядiв

        Євген Устименко

        Міністерство внутрішніх справ України
        Україна