Как распознать мошенников с сертификатами соответствия на авто: МВД озвучило рекомендации

В Министерстве внутренних дел Украины рассказали, как распознать мошеннические схемы с сертификатами соответствия. Отмечается, что в последнее время в Интернете чаще появляются объявления о "быстром" и "дешевом" оформлении сертификата соответствия для авто. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

Детали

Мошенники обещают сделать документ онлайн, без проверок и по заниженной цене. Но именно эти "преимущества" - главный признак мошенничества, отмечают в Главном сервисном центре МВД.

Наиболее распространенные схемы мошенников выглядят следующим образом:

преступники предлагают купить авто вместе с "готовым пакетом документов";

далее они обещают оформление сертификата для ввезенных или переоборудованных авто без посещения официальных учреждений;

при этом цена значительно ниже официальной.

В Главном сервисном центре МВД напомнили, что сертификат соответствия подтверждает, что авто соответствует техническим регламентам и стандартам. Проверить действие сертификата можно по его серии, номеру и авто, на которое он был выдан.

Если гражданин Украины подозревает, что он является жертвой мошенников, или уже стал жертвой - он может обратиться в киберполицию.

