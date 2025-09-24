$41.380.00
14:27 • 3828 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
13:04 • 10675 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
12:07 • 14129 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
11:17 • 16346 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
11:04 • 27533 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 17331 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 30648 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 17884 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 18170 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
24 сентября, 06:43 • 15128 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
Как распознать мошенников с сертификатами соответствия на авто: МВД озвучило рекомендации

Киев • УНН

 46 просмотра

Проверить действие сертификата можно по его серии, номеру и автомобилю, на который он был выдан.

Как распознать мошенников с сертификатами соответствия на авто: МВД озвучило рекомендации

В Министерстве внутренних дел Украины рассказали, как распознать мошеннические схемы с сертификатами соответствия. Отмечается, что в последнее время в Интернете чаще появляются объявления о "быстром" и "дешевом" оформлении сертификата соответствия для авто. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

Детали

Мошенники обещают сделать документ онлайн, без проверок и по заниженной цене. Но именно эти "преимущества"

 - главный признак мошенничества, отмечают в Главном сервисном центре МВД.

Наиболее распространенные схемы мошенников выглядят следующим образом:

  • преступники предлагают купить авто вместе с "готовым пакетом документов";
    • далее они обещают оформление сертификата для ввезенных или переоборудованных авто без посещения официальных учреждений;
      • при этом цена значительно ниже официальной.

        В Главном сервисном центре МВД напомнили, что сертификат соответствия подтверждает, что авто соответствует техническим регламентам и стандартам. Проверить действие сертификата можно по его серии, номеру и авто, на которое он был выдан.

        Если гражданин Украины подозревает, что он является жертвой мошенников, или уже стал жертвой - он может обратиться в киберполицию.

        Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить18.09.25, 10:58 • 58876 просмотров

        Евгений Устименко

