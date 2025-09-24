Как распознать мошенников с сертификатами соответствия на авто: МВД озвучило рекомендации
Киев • УНН
Проверить действие сертификата можно по его серии, номеру и автомобилю, на который он был выдан.
В Министерстве внутренних дел Украины рассказали, как распознать мошеннические схемы с сертификатами соответствия. Отмечается, что в последнее время в Интернете чаще появляются объявления о "быстром" и "дешевом" оформлении сертификата соответствия для авто. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.
Детали
Мошенники обещают сделать документ онлайн, без проверок и по заниженной цене. Но именно эти "преимущества"
Наиболее распространенные схемы мошенников выглядят следующим образом:
- преступники предлагают купить авто вместе с "готовым пакетом документов";
- далее они обещают оформление сертификата для
ввезенных или переоборудованных авто без посещения официальных учреждений;
- при этом цена значительно ниже официальной.
В Главном сервисном центре МВД напомнили, что сертификат соответствия подтверждает, что авто соответствует техническим регламентам и стандартам. Проверить действие сертификата можно по его серии, номеру и авто, на которое он был выдан.
Если гражданин Украины подозревает, что он является жертвой мошенников, или уже стал жертвой - он может обратиться в киберполицию.
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить18.09.25, 10:58 • 58876 просмотров