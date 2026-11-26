За сприяння прокурорів Офісу Генерального прокурора до державного бюджету повернули 78,28 млн грн несплаченого податку на прибуток. Кошти відшкодував директор підприємства, якого підозрюють в ухиленні від сплати податків, пише УНН.

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За даними слідства, упродовж 2023–2025 років керівник підприємства закуповував комплектуючі для виробництва технічних виробів у пов’язаної іноземної компанії за цінами, вищими за ринкові.

Таким чином він штучно збільшував витрати підприємства та зменшував оподатковуваний прибуток. При цьому директор не враховував різницю між договірною та ринковою вартістю комплектуючих, порушуючи принцип "витягнутої руки".

Унаслідок таких дій об’єкт оподаткування за три роки було занижено майже на 435 млн грн, а державний бюджет недоотримав 78,28 млн грн податку на прибуток.

Під час досудового розслідування директор повністю відшкодував завдані державі збитки.

Наразі прокурори звернулися до суду з клопотанням про звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України.

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