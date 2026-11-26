Бюджет недополучил 78 млн грн из-за налоговой схемы: средства вернули государству
Киев • УНН
Предприятие занижало прибыль из-за завышенных закупочных цен в 2023–2025 годах. Директор возместил бюджету 78,28 млн грн.
При содействии прокуроров Офиса Генерального прокурора в государственный бюджет вернули 78,28 млн грн неуплаченного налога на прибыль. Средства возместил директор предприятия, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, на протяжении 2023–2025 годов руководитель предприятия закупал комплектующие для производства технических изделий у связанной иностранной компании по ценам, превышающим рыночные.
Таким образом он искусственно увеличивал расходы предприятия и уменьшал налогооблагаемую прибыль. При этом директор не учитывал разницу между договорной и рыночной стоимостью комплектующих, нарушая принцип "вытянутой руки".
В результате таких действий объект налогообложения за три года был занижен почти на 435 млн грн, а государственный бюджет недополучил 78,28 млн грн налога на прибыль.
Во время досудебного расследования директор полностью возместил нанесенный государству ущерб.
В настоящее время прокуроры обратились в суд с ходатайством об освобождении его от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.
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