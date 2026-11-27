В грузинском Батуми футбольный матч Лиги Европы между турецким «Бешикташем» и израильским «Хапоэлем» из Беэр-Шевы приостановили на 35 минут из-за столкновений болельщиков с полицией. Об этом сообщает «Медуза», пишет УНН.

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Напряжённость возникла ещё до начала матча, когда турецкие футболисты отказались пожать руки израильским соперникам. Позже один из болельщиков «Бешикташа» развернул на трибуне палестинский флаг. Охранники попытались его отобрать, однако за болельщика вступились другие фанаты.

На 21-й минуте матча беспорядки вспыхнули вновь. Грузинская полиция применила слезоточивый газ, а турецкие фанаты начали вырывать сиденья и бросать их в правоохранителей.

Руководство «Бешикташа» осудило действия грузинской полиции, обвинив её в применении непропорциональной силы. Солидарность с клубом выразили 6 его основных соперников в чемпионате Турции.

Почему матч проводили в Грузии

Изначально матч между «Бешикташем» и «Хапоэлем» должен был состояться в Стамбуле. Однако турецкие власти заявили, что не смогут гарантировать безопасность израильских футболистов.

Из-за этого УЕФА решила перенести встречу на нейтральное поле в Батуми, однако избежать беспорядков не удалось.

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