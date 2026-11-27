У грузинському Батумі футбольний матч Ліги Європи між турецьким "Бешикташем" та ізраїльським "Хапоелем" із Беер-Шеви зупинили на 35 хвилин через сутички вболівальників із поліцією. Про це повідомляє "Медуза", пише УНН.

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Напруженість виникла ще до початку поєдинку, коли турецькі футболісти відмовилися потиснути руки ізраїльським суперникам. Згодом один із вболівальників "Бешикташа" розгорнув на трибуні палестинський прапор. Охоронці спробували його відібрати, однак за фаната заступилися інші вболівальники.

На 21-й хвилині матчу заворушення спалахнули знову. Грузинська поліція застосувала сльозогінний газ, а турецькі фанати почали виривати сидіння та кидати їх у правоохоронців.

Керівництво "Бешикташа" засудило дії грузинської поліції, звинувативши її у застосуванні непропорційної сили. Солідарність із клубом висловили 6 його основних суперників у чемпіонаті Туреччини.

Чому матч проводили у Грузії

Спочатку поєдинок між "Бешикташем" та "Хапоелем" мав відбутися у Стамбулі. Однак турецька влада заявила, що не зможе гарантувати безпеку ізраїльських футболістів.

Через це УЄФА вирішила перенести зустріч на нейтральне поле в Батумі, проте уникнути заворушень не вдалося.

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