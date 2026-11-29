На черноморском побережье Турции упал и взорвался беспилотник, который, по предварительной информации, является украинским ударным дроном FP-1. Об этом сообщает Clash Report, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел минувшей ночью в турецкой провинции Ризе. В результате взрыва образовалась воронка площадью около 70 кв. м, взрывная волна также повредила окно соседнего жилого дома.

По информации издания, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

В настоящее время неизвестно, куда направлялся беспилотник и при каких обстоятельствах он оказался на территории Турции. Украинская сторона официально не комментировала инцидент, а информация о происхождении дрона требует подтверждения.

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