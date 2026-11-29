В Турции взорвался предположительно украинский ударный дрон — на месте падения образовалась огромная воронка
Киев • УНН
В провинции Ризе упал и взорвался беспилотник, предположительно украинский FP-1. Пострадавших нет, происхождение дрона пока не подтверждено.
На черноморском побережье Турции упал и взорвался беспилотник, который, по предварительной информации, является украинским ударным дроном FP-1. Об этом сообщает Clash Report, пишет УНН.
Детали
Инцидент произошел минувшей ночью в турецкой провинции Ризе. В результате взрыва образовалась воронка площадью около 70 кв. м, взрывная волна также повредила окно соседнего жилого дома.
По информации издания, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал.
В настоящее время неизвестно, куда направлялся беспилотник и при каких обстоятельствах он оказался на территории Турции. Украинская сторона официально не комментировала инцидент, а информация о происхождении дрона требует подтверждения.
В Турции разбился военный вертолёт, есть жертвы24.11.26, 22:31 • 5930 просмотров