На чорноморському узбережжі Туреччини впав і вибухнув безпілотник, який, за попередньою інформацією, є українським ударним дроном FP-1. Про це повідомляє Clash Report, пише УНН.

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Інцидент стався минулої ночі у турецькій провінції Ризе. Внаслідок вибуху утворилася вирва площею близько 70 кв. м, вибухова хвиля також пошкодила вікно сусіднього житлового будинку.

За інформацією видання, внаслідок інциденту ніхто не загинув та не постраждав.

Наразі невідомо, куди прямував безпілотник та за яких обставин він опинився на території Туреччини. Українська сторона офіційно не коментувала інцидент, а інформація про походження дрона потребує підтвердження.

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