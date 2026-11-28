Российский "Газпром" и турецкая компания BOTAŞ подписали контракт о продлении поставок газа в Турцию на три года. Об этом заявил вице-премьер-министр рф Александр Новак в Стамбуле 27 ноября, пишет УНН со ссылкой на Anadolu.

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Он добавил, что в контракте сохраняются прежние условия и объемы поставок.

Подписанный в конце 2021 года контракт предусматривает поставки 5,75 миллиарда кубических метров газа в год компании BOTAŞ через трубопровод "Турецкий поток".

Вице-премьер рф также сообщил, что российский НОВАТЭК подписал контракт на поставки с 1 января 2027 года сжиженного природного газа (СПГ) в Турцию.

"НОВАТЭК тоже подписал (контракт) на поставки СПГ с 1 января 2027 года. Пока объемы небольшие, но с перспективой расширения", — заявил он.

По словам новака, россия с начала 2026 года поставила в Турцию более 20 млн тонн нефтепродуктов, преимущественно дизельного топлива.

Кроме того, вице-премьер россии заявил, что начало запуска первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции запланировано на декабрь этого года.

"Конечно, важнейшее направление сегодня – это формирование в Турции с помощью россии атомной энергетики. Как известно, реализуется флагманский проект строительства атомной электростанции "Аккую". Работы ведутся на четырех блоках, и в этом году ожидается начало запуска уже в декабре первого блока в эксплуатацию", – сказал новак.

Вице-премьер рф добавил, что безопасность и логистика поставок зерна по Черному морю стали темой обсуждений, которые ведут россия и Турция.

Он подчеркнул взаимную заинтересованность стран в этих поставках.

"Мы обсуждали вопросы логистики, безопасности, все это на повестке дня", - сказал он.

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