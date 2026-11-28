Російський "Газпром" і турецька компанія BOTAŞ підписали контракт про продовження постачання газу до Туреччини на три роки. Про це заявив віцепрем'єр-міністр рф олександр новак у Стамбулі 27 листопада, пише УНН з посиланням на Anadolu.

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Він додав, що у контракті зберігаються колишні умови та обсяги поставок.

Підписаний наприкінці 2021 року контракт охоплює постачання 5,75 мільярда кубічних метрів газу на рік компанії BOTAŞ через трубопровід "Турецький потік".

Віцепрем'єр рф також повідомив, що російський НОВАТЕК підписав контракт на постачання з 1 січня 2027 року скрапленого природного газу (СПГ) до Туреччини

"НОВАТЕК теж підписав (контракт) щодо постачання з 1 січня 2027 року СПГ. Там невеликі поки що обсяги, але з перспективою на розширення", - заявив він.

За словами новака, росія з початку 2026 року поставила до Туреччини понад 20 млн тонн нафтопродуктів, переважно дизельного палива.

Окрім того, віцепрем'єр росії заявив, що початок запуску першого енергоблоку АЕС "Аккую" у Туреччині заплановано на грудень цього року.

"Звичайно, найважливіший напрямок сьогодні - це формування в Туреччині за допомогою росії атомної енергетики. Як відомо, реалізується флагманський проєкт із будівництва атомної електростанції "Аккую". Роботи ведуться на чотирьох блоках і цього року очікується початок запуску вже в грудні першого блоку в експлуатацію", - сказав новак.

Віцепрем'єр рф додав, що безпека та логістика постачання зерна Чорним морем стали темою обговорень, які ведуть росія та Туреччина.

Він наголосив на взаємній зацікавленості країн у цих постачаннях.

"Ми обговорювали питання логістики, безпеки, все це на порядку денному", - сказав він.

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