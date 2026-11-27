Україна передала пропозиції щодо безпечного вивезення аграрної продукції Чорним морем і чекає на відповідь росії. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в кулуарах конференції "Food from Ukraine: Save the Grain" у Києві, повідомляє Новини.LIVE, передає УНН.

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За його словами, Україна готова обговорювати нафту в межах ширшого енергетичного перемир'я, яке охоплювало б усі питання енергетики. Він додав, що росія хоче включити експорт нафти до зернового перемир'я в Чорному морі.

Як зазначив Сибіга, домовленість щодо нафти може бути елементом ширшого енергетичного перемир'я.

Вони зразу пропонують включати нафту. Нафта може бути елементом ширшого енергетичного перемир'я. Ми готові до енергетичного перемир'я, але воно має тоді розглядатися з усіма компонентами енергетичними, які входять в цей концепт - зазначив Сибіга.

Нагадаємо

російський уряд продовжив заборону на експорт більшості видів авіаційного палива на чотири місяці, до березня, щоб забезпечити постачання на внутрішній ринок, оскільки Україна продовжує атакувати нафтопереробні заводи країни.