Украина передала предложения по безопасному вывозу аграрной продукции через Чёрное море и ждёт ответа россии. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в кулуарах конференции "Food from Ukraine: Save the Grain" в Киеве, сообщает Новости.LIVE, передаёт УНН.

Детали

По его словам, Украина готова обсуждать нефть в рамках более широкого энергетического перемирия, которое охватывало бы все вопросы энергетики. Он добавил, что россия хочет включить экспорт нефти в зерновое перемирие в Чёрном море.

Как отметил Сибига, договорённость по нефти может быть элементом более широкого энергетического перемирия.

Они сразу предлагают включить нефть. Нефть может быть элементом более широкого энергетического перемирия. Мы готовы к энергетическому перемирию, но тогда оно должно рассматриваться со всеми энергетическими компонентами, которые входят в эту концепцию - отметил Сибига.

Напомним

российское правительство продлило запрет на экспорт большинства видов авиационного топлива на четыре месяца, до марта, чтобы обеспечить поставки на внутренний рынок, поскольку Украина продолжает атаковать нефтеперерабатывающие заводы страны.