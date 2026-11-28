В субботу береговая охрана Греции сообщила, что обнаружила тела двух мигрантов и спасла 41 человека на острове Гавдос в Средиземном море. Кроме того, в течение одного дня в ходе более десяти отдельных спасательных операций береговая охрана доставила на берег около 1000 человек, снятых с лодок вблизи острова Крит, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как отмечается в заявлении ведомства, четверо мигрантов, обнаруженных на скалистом участке острова Гавдос, были перевезены на соседний остров Крит для оказания медицинской помощи.

СМИ отмечает, что Греция, которая долгое время служит для мигрантов и беженцев с Ближнего Востока, из Африки и Азии одними из главных "ворот" в Европу, оказалась на передовой европейского миграционного кризиса 2015–2016 годов, когда на ее острова — преимущественно со стороны Турции — прибыл почти миллион человек.

С тех пор общее количество мигрантов, прибывающих в страну, сократилось, поскольку Афины усилили патрулирование морских границ. Однако в последние годы резко возросло количество мигрантов, прибывающих из Ливии (преимущественно граждан Бангладеш, а также людей, спасающихся от насилия в Судане), что открыло новый южный маршрут — к островам Гавдос и Крит.

У Канарских островов в лодке обнаружили тела восьми мигрантов

Этот миграционный поток способствовал росту поддержки националистических и ультраправых партий в Европе и побудил многие правительства ввести более жесткую миграционную политику, сосредоточенную на контроле границ, сдерживании и принудительном возвращении мигрантов.

В этом году Греция активизировала процесс репатриации лиц, которым было отказано в предоставлении убежища. Кроме того, вместе с четырьмя другими странами Европейского Союза Греция планирует со следующего года отправлять многих из них в специальный центр для депортированных лиц в Руанде.