У суботу берегова охорона Греції повідомила, що виявила тіла двох мігрантів і врятувала 41 особу на острові Гавдос у Середземному морі. Крім того, протягом одного дня в ході понад десяти окремих рятувальних операцій берегова охорона доправила на берег близько 1000 осіб, яких зняли з човнів поблизу острова Крит, передає УНН із посиланням на Reuters.

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Як зазначається в заяві відомства, чотирьох мігрантів, виявлених на скелястій ділянці острова Гавдос, було перевезено на сусідній острів Крит для надання медичної допомоги.

ЗМІ зазначає, що Греція, яка тривалий час слугує для мігрантів і біженців із Близького Сходу, Африки та Азії однією з головних "воріт" до Європи, опинилася на передовій європейської міграційної кризи 2015–2016 років, коли на її острови — переважно з боку Туреччини — прибув майже мільйон людей.

Відтоді загальна кількість мігрантів, що прибувають до країни, скоротилася, оскільки Афіни посилили патрулювання морських кордонів. Проте останніми роками різко зросла кількість мігрантів, які прибувають із Лівії (переважно громадян Бангладеш, а також людей, що тікають від насильства в Судані), що відкрило новий південний маршрут — до островів Гавдос і Крит.

Біля Канарських островів у човні виявили тіла восьми мігрантів

Цей міграційний потік сприяв зростанню підтримки націоналістичних і ультраправих партій у Європі та спонукав багато урядів до запровадження жорсткішої міграційної політики, зосередженої на контролі кордонів, стримуванні та примусовому поверненні мігрантів.

Цього року Греція активізувала процес репатріації осіб, яким було відмовлено в наданні притулку. Крім того, разом із чотирма іншими країнами Європейського Союзу, Греція планує з наступного року відправляти багатьох із них до спеціального центру для депортованих осіб у Руанді.