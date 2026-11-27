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У п'ятницю рятувальні служби повідомили, що під час операції з порятунку човна, на борту якого перебувало близько 100 осіб, поблизу Канарських островів (Іспанія) було виявлено тіла щонайменше восьми мігрантів. Ця подія відбувається на тлі різкого зростання кількості прибулих, що створює надмірне навантаження на місцеву владу, передає УНН із посиланням на Reuters.

ЗМІ зауважує, що ці смерті підкреслюють небезпеку одного з найбільш смертоносних міграційних маршрутів у світі. Трагедія сталася всього за кілька днів до загальних виборів в Іспанії, призначених на неділю; питання імміграції стало однією з ключових тем передвиборчої кампанії.

За даними рятувальної служби, на борту судна знайшли від 8 до 10 тіл, а 6 осіб у тяжкому стані було доставлено до лікарні гелікоптером. Човен, виявлений за 39 морських миль (72 км) на південь від острова Ель-Єрро, відбуксирували до порту Ла-Естака.

Ще 84 особи, які вижили, прибули на іншому човні до порту Ла-Рестінга. Там розташовані центр прийому мігрантів і польовий госпіталь — саме сюди зазвичай доправляють людей із човнів, що дістаються острова.

Додамо

Починаючи з жовтня, потік мігрантів на Канарські острови значно посилився. 25 листопада було зафіксовано рекордний показник — 2100 осіб за одну добу; більшість із них прибули на острів Ель-Єрро, населення якого становить 11 400 осіб.

"Величезний біль і відчуття безсилля перед обличчям цієї нової трагедії", — написав у соцмережі X голова регіонального уряду Фернандо Клавіхо, закликаючи уряд Іспанії та Європейську комісію вжити рішучих заходів.

"Гуманітарна криза починається не на Ель-Єрро, а на узбережжі Сенегалу та Гамбії — саме там ми повинні діяти", — зазначив він.

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Прем'єр-міністр Педро Санчес є одним із найактивніших європейських політиків, які наголошують на користі імміграції для економіки. Водночас праві сили, які, згідно з опитуваннями, лідирують у передвиборчих перегонах, виступають за значне посилення контролю.

Щороку тисячі мігрантів намагаються перетнути Атлантичний океан на переповнених човнах, прагнучи дістатися території Іспанії, попри штормове море та сильні течії. Зазвичай кількість прибулих зростає восени, коли морські умови стають більш сприятливими для подорожі.