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В пятницу спасательные службы сообщили, что во время операции по спасению лодки, на борту которой находилось около 100 человек, вблизи Канарских островов (Испания) были обнаружены тела как минимум восьми мигрантов. Это произошло на фоне резкого роста числа прибывающих, что создает чрезмерную нагрузку на местные власти, передает УНН со ссылкой на Reuters.

СМИ отмечает, что эти смерти подчеркивают опасность одного из самых смертоносных миграционных маршрутов в мире. Трагедия произошла всего за несколько дней до всеобщих выборов в Испании, назначенных на воскресенье; вопрос иммиграции стал одной из ключевых тем предвыборной кампании.

По данным спасательной службы, на борту судна обнаружили от 8 до 10 тел, а 6 человек в тяжелом состоянии были доставлены в больницу на вертолете. Лодку, обнаруженную в 39 морских милях (72 км) к югу от острова Эль-Йерро, отбуксировали в порт Ла-Эстака.

Еще 84 выживших прибыли на другой лодке в порт Ла-Рестинга. Там расположены центр приема мигрантов и полевой госпиталь — именно сюда обычно доставляют людей с лодок, добирающихся до острова.

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Начиная с октября поток мигрантов на Канарские острова значительно усилился. 25 ноября был зафиксирован рекордный показатель — 2100 человек за одни сутки; большинство из них прибыли на остров Эль-Йерро, население которого составляет 11 400 человек.

"Огромная боль и чувство бессилия перед лицом этой новой трагедии", — написал в социальной сети X глава регионального правительства Фернандо Клавихо, призвав правительство Испании и Европейскую комиссию принять решительные меры.

"Гуманитарный кризис начинается не на Эль-Йерро, а на побережье Сенегала и Гамбии — именно там мы должны действовать", — отметил он.

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Премьер-министр Педро Санчес является одним из наиболее активных европейских политиков, подчеркивающих пользу иммиграции для экономики. В то же время правые силы, которые, согласно опросам, лидируют в предвыборной гонке, выступают за значительное усиление контроля.

Ежегодно тысячи мигрантов пытаются пересечь Атлантический океан на переполненных лодках, стремясь добраться до территории Испании, несмотря на штормовое море и сильные течения. Обычно число прибывающих растет осенью, когда морские условия становятся более благоприятными для путешествия.