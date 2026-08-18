У росії стався масовий збій інтернету, тисячі скарг від користувачів
Київ • УНН
У рф зафіксовано масштабні перебої з інтернетом, найбільше скарг надходить з москви та області. Інцидент стався на тлі блекауту через хлопок на підстанції.
У росії відбувся масовий збій інтернету – з перебоями працюють сайти, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Baza.
Деталі
У рф за останню годину на проблеми поскаржилися тисячі користувачів із різних регіонів. Найбільше повідомлень надходить із москви та московської області.
Нагадаємо
У деяких районах москви зникло світло через хлопок на електропідстанції на вулиці Вавілова. У метро не працюють ескалатори, а в торгових центрах також немає електропостачання.