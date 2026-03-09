Таможенники передали в музей старинные иконы и крест, которые пытались вывезти из Украины
Киев • УНН
В музей искусств переданы металлическая икона и медный крест XVIII–XIX веков. Ценности изъяли при попытке незаконной пересылки за границу по почте.
Киевские таможенники передали в музейную коллекцию старообрядческие культурные ценности, которые ранее пытались незаконно переслать за границу. Речь идет о религиозных реликвиях XVIII–XIX веков, изъятых во время проверки международных почтовых отправлений. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, передает УНН.
Детали
По данным таможенников, в музей искусств Кировоградского областного совета переданы металлическая икона "Образ святого пророка Илии" XIX века и восьмиконечный медный киотный крест с предстоящими, датированный XVIII–XX веками.
Отмечается, что эти предметы граждане пытались отправить за границу по почте, однако киевские таможенники выявили нарушения и пресекли незаконное перемещение культурных ценностей.
Специалисты связывают изготовление таких икон и крестов со старообрядческими литейными мастерскими.
В таможенной службе пояснили, что киотный крест — это реликвия, которую хранили в специальном шкафу — киоте. Подобные кресты использовались как центральный элемент композиции из икон или книг Священного Писания.
По решению суда изъятые предметы были возвращены в собственность государства, после чего Экспертно-фондовый совет при Министерстве культуры принял решение передать их в музейную коллекцию.
