Митники передали до музею старовинні ікони та хрест, які намагалися вивезти з України
Київ • УНН
До музею мистецтв передано металеву ікону та мідний хрест XVIII–XIX століть. Цінності вилучили під час спроби незаконного пересилання за кордон поштою.
Київські митники передали до музейної колекції старообрядницькі культурні цінності, які раніше намагалися незаконно переслати за кордон. Йдеться про релігійні реліквії XVIII–XIX століть, вилучені під час перевірки міжнародних поштових відправлень. Про це повідомляє Державна митна служба України, передає УНН.
Деталі
За даними митників, до музею мистецтв Кіровоградської обласної ради передано металеву ікону "Образ святого пророка Іллі" XIX століття та восьмикінцевий мідний кіотний хрест із предстоячими, датований XVIII–XX століттями.
Зазначається, що ці предмети громадяни намагалися відправити за кордон поштою, однак київські митники виявили порушення та припинили незаконне переміщення культурних цінностей.
Фахівці пов’язують виготовлення таких ікон і хрестів зі старообрядницькими ливарними майстернями.
У митній службі пояснили, що кіотний хрест — це реліквія, яку зберігали у спеціальній шафі — кіоті. Подібні хрести використовувалися як центральний елемент композиції з ікон або книг Святого Письма.
За рішенням суду вилучені предмети було повернуто у власність держави, після чого Експертно-фондова рада при Міністерстві культури ухвалила передати їх до музейної колекції.
Нагадаємо
