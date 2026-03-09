Митники передали до музею старовинні ікони та хрест, які намагалися вивезти з України

$43.730.0850.540.36
Ексклюзив
11:13 • 7984 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 16210 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 37430 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 59586 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 93553 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 54167 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 46444 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15 • 33868 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 40938 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 82442 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Україна відправляє військових на Близький Схід для знищення "шахедів": в ISW дали оцінку ініціативі
9 березня, 03:17 • 28860 перегляди
Україна готує судові позови проти Угорщини через викрадені мільйони Ощадбанку
9 березня, 05:15 • 21572 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли
06:56 • 14905 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026
07:33 • 10862 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України
08:38 • 15257 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій
11:31 • 4738 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
11:13 • 8002 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України08:38 • 15356 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 93564 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 95424 перегляди
Дональд Трамп
Музикант
Віктор Орбан
Олександр Сирський
Емманюель Макрон
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Німеччина
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video07:33 • 10940 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли06:56 • 14981 перегляди
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 30528 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 37421 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 39235 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Financial Times
Шахед-136

Митники передали до музею старовинні ікони та хрест, які намагалися вивезти з України

Київ • УНН

 • 1056 перегляди

До музею мистецтв передано металеву ікону та мідний хрест XVIII–XIX століть. Цінності вилучили під час спроби незаконного пересилання за кордон поштою.

Митники передали до музею старовинні ікони та хрест, які намагалися вивезти з України

Київські митники передали до музейної колекції старообрядницькі культурні цінності, які раніше намагалися незаконно переслати за кордон. Йдеться про релігійні реліквії XVIII–XIX століть, вилучені під час перевірки міжнародних поштових відправлень. Про це повідомляє Державна митна служба України, передає УНН.

Деталі

За даними митників, до музею мистецтв Кіровоградської обласної ради передано металеву ікону "Образ святого пророка Іллі" XIX століття та восьмикінцевий мідний кіотний хрест із предстоячими, датований XVIII–XX століттями.

Зазначається, що ці предмети громадяни намагалися відправити за кордон поштою, однак київські митники виявили порушення та припинили незаконне переміщення культурних цінностей.

Фахівці пов’язують виготовлення таких ікон і хрестів зі старообрядницькими ливарними майстернями.

У митній службі пояснили, що кіотний хрест — це реліквія, яку зберігали у спеціальній шафі — кіоті. Подібні хрести використовувалися як центральний елемент композиції з ікон або книг Святого Письма.

За рішенням суду вилучені предмети було повернуто у власність держави, після чого Експертно-фондова рада при Міністерстві культури ухвалила передати їх до музейної колекції.

Нагадаємо

Бійці 128-ї бригади "Дике Поле" врятували унікальні історичні пам'ятки з музею Новомиколаївки. Експонати, серед яких кам'яні баби, передано на зберігання до культурного закладу.

Андрій Тимощенков

СуспільствоКультура
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Державна митна служба України
Україна