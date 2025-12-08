$42.060.13
Стипендии студентов вырастут вдвое с сентября - Минфин

Киев • УНН

 • 248 просмотра

С сентября 2026 года стипендии студентов учебных заведений вырастут вдвое. В Госбюджете-2026 на выплату стипендий предусмотрено 6,6 млрд грн.

Стипендии студентов вырастут вдвое с сентября - Минфин

В Бюджете-2026 предусмотрено, что с сентября стипендии для студентов вырастут вдвое, сообщили в понедельник в Минфине, пишет УНН.

Детали

В Государственном бюджете Украины на 2026 год предусмотрено 6,6 млрд грн на выплату академических и именных стипендий студентам учебных заведений. Это на 1,2 млрд грн больше, чем в 2025 году.

Новые, повышенные, размеры стипендий начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

Высшие учебные заведения

С сентября 2026 года студенты университетов будут получать следующие повышенные стипендии:

  • стипендия Президента Украины вырастет с 10 000 грн до 20 000 грн в месяц;
    • стипендия Верховной Рады — с 4 400 грн до 8 800 грн;
      • стипендия Кабинета министров — с 4 000 грн до 8 000 грн;
        • минимальная академическая стипендия — с 2 000 грн до 4 000 грн;
          • повышенная академическая (за особые успехи) — с 2 910 грн до 5 820 грн;
            • стипендия по отраслевому принципу — с 2 550 грн до 5 100 грн;
              • стипендия по отраслевому принципу (повышенная) — с 3 710 грн до 7 420 грн.

                Учреждения профессионального предвысшего образования (колледжи)

                Для студентов колледжей также предусмотрено повышение:

                • стипендия Президента Украины вырастет с 7 600 грн до 15 200 грн;
                  • стипендия Верховной Рады — с 3 320 грн до 6 640 грн;
                    • минимальная академическая стипендия — с 1 510 грн до 3 020 грн;
                      • повышенная академическая (за особые успехи) — с 2 197 грн до 4 394 грн;
                        • стипендия по отраслевому принципу — с 1 930 грн до 3 860 грн;
                          • стипендия по отраслевому принципу (повышенная)  — с 2 809 грн до 5 618 грн.

                            Увеличение зарплат учителям и стипендий студентам, программа чекапов: Зеленский провел совещание со Свириденко16.09.25, 21:20 • 4257 просмотров

                            Юлия Шрамко

                            ОбществоОбразование
                            Государственный бюджет
                            Кабинет Министров Украины
                            Министерство финансов Украины
                            Верховная Рада