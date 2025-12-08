$42.060.13
13:22 • 2880 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
13:00 • 10004 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
12:25 • 11460 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
11:28 • 10970 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
10:53 • 17277 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
10:37 • 10979 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Ексклюзив
10:00 • 11736 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
09:33 • 11945 перегляди
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
09:30 • 10138 перегляди
В Україні внесли зміни у бронювання для бізнесу: 45-денний механізм для ОПК і скасування 72-годинної перевірки
Ексклюзив
08:10 • 25676 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Коваленко: кадри з загиблими росіянами під Покровськом свідчать про неефективність кількісної переваги у війні8 грудня, 04:16 • 25399 перегляди
Атака на Сумщину: кількість поранених від ворожого удару по 9-поверхівці в Охтирці зросла до семиPhotoVideo8 грудня, 05:14 • 5154 перегляди
Дрони атакували низку російських регіонів, включаючи енгельс і саратов: ворожа ППО била по цивільних будинкахPhotoVideo8 грудня, 06:54 • 12894 перегляди
Зеленський відклав призначення нового голови Офісу Президента до повернення з-за кордону - нардеп 08:22 • 14495 перегляди
У підрозділах рф загиблих на Покровському напрямку масово оформлюють як "СЗЧ" - "Атеш"09:29 • 10412 перегляди
Стипендії студентів зростуть вдвічі з вересня - Мінфін

Київ • УНН

 • 950 перегляди

З вересня 2026 року стипендії студентів закладів освіти зростуть удвічі. У Держбюджеті-2026 на виплату стипендій передбачено 6,6 млрд грн.

Стипендії студентів зростуть вдвічі з вересня - Мінфін

У Бюджеті-2026 передбачено, що з вересня стипендії для студентів зростуть вдвічі, повідомили у понеділок у Мінфіні, пише УНН.

Деталі

У Державному бюджеті України на 2026 рік передбачено 6,6 млрд грн на виплату академічних та іменних стипендій студентам закладів освіти. Це на 1,2 млрд грн більше, ніж у 2025 році.

Нові, підвищені, розміри стипендій почнуть діяти з 1 вересня 2026 року.

Заклади вищої освіти

З вересня 2026 року студенти університетів отримуватимуть такі підвищені стипендії:

  • стипендія Президента України зросте з 10 000 грн до 20 000 грн на місяць;
    • стипендія Верховної Ради — з 4 400 грн до 8 800 грн;
      • стипендія Кабінету міністрів — з 4 000 грн до 8 000 грн;
        • мінімальна академічна стипендія — з 2 000 грн до 4 000 грн;
          • підвищена академічна (за особливі успіхи) — з 2 910 грн до 5 820 грн;
            • стипендія за галузевим принципом — з 2 550 грн до 5 100 грн;
              • стипендія за галузевим принципом (підвищена) — з 3 710 грн до 7 420 грн.

                Заклади фахової передвищої освіти (коледжі)

                Для студентів коледжів також передбачене підвищення:

                • стипендія Президента України зросте з 7 600 грн до 15 200 грн;
                  • стипендія Верховної Ради — з 3 320 грн до 6 640 грн;
                    • мінімальна академічна стипендія — з 1 510 грн до 3 020 грн;
                      • підвищена академічна (за особливі успіхи) — з 2 197 грн до 4 394 грн;
                        • стипендія за галузевим принципом — з 1 930 грн до 3 860 грн;
                          • стипендія за галузевим принципом (підвищена)  — з 2 809 грн до 5 618 грн.

                            Збільшення зарплат вчителям та стипендій студентам, програма чекапів: Зеленський провів нараду зі Свириденко16.09.25, 21:20 • 4259 переглядiв

                            Юлія Шрамко

                            СуспільствоОсвіта
                            Державний бюджет
                            Кабінет Міністрів України
                            Міністерство фінансів України
                            Верховна Рада України