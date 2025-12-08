Стипендії студентів зростуть вдвічі з вересня - Мінфін

У Бюджеті-2026 передбачено, що з вересня стипендії для студентів зростуть вдвічі, повідомили у понеділок у Мінфіні, пише УНН.

Деталі

У Державному бюджеті України на 2026 рік передбачено 6,6 млрд грн на виплату академічних та іменних стипендій студентам закладів освіти. Це на 1,2 млрд грн більше, ніж у 2025 році.

Нові, підвищені, розміри стипендій почнуть діяти з 1 вересня 2026 року.

Заклади вищої освіти

З вересня 2026 року студенти університетів отримуватимуть такі підвищені стипендії:

стипендія Президента України зросте з 10 000 грн до 20 000 грн на місяць;

стипендія Верховної Ради — з 4 400 грн до 8 800 грн;

стипендія Кабінету міністрів — з 4 000 грн до 8 000 грн;

мінімальна академічна стипендія — з 2 000 грн до 4 000 грн;

підвищена академічна (за особливі успіхи) — з 2 910 грн до 5 820 грн;

стипендія за галузевим принципом — з 2 550 грн до 5 100 грн;

стипендія за галузевим принципом (підвищена) — з 3 710 грн до 7 420 грн.

Заклади фахової передвищої освіти (коледжі)

Для студентів коледжів також передбачене підвищення:

стипендія Президента України зросте з 7 600 грн до 15 200 грн;

стипендія Верховної Ради — з 3 320 грн до 6 640 грн;

мінімальна академічна стипендія — з 1 510 грн до 3 020 грн;

підвищена академічна (за особливі успіхи) — з 2 197 грн до 4 394 грн;

стипендія за галузевим принципом — з 1 930 грн до 3 860 грн;

стипендія за галузевим принципом (підвищена) — з 2 809 грн до 5 618 грн.

Збільшення зарплат вчителям та стипендій студентам, програма чекапів: Зеленський провів нараду зі Свириденко