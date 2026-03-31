Не з 1 квітня, план буде пізніше - Міноборони роз'яснило, коли початок реформи мобілізації

Київ • УНН

 • 2298 перегляди

Інформація про старт реформи мобілізації з 1 квітня не відповідає дійсності. Міноборони готує системні зміни на основі аудиту та презентує їх згодом.

Початок реформи мобілізації не очікується з 1 квітня, відповідний план буде пізніше, роз'яснили в Міноборони, пише УНН.

Інформація про те, що з 1 квітня починається реформа процесу мобілізації, не відповідає дійсності. План змін готується і буде презентований пізніше

- повідомили у Міноборони.

Коментар заступника міністра оборони Євгена Мойсюка опублікували у Telegram-каналі Міноборони.

"Реформа ТЦК – це складне і багаторівневе питання, яке неможливо вирішити швидкими діями. Потрібен системний комплексний підхід. Кожне рішення проходить тест на ефективність. Тому зараз рухаємося за графіком. Незабаром почнемо публічно презентувати конкретні кроки. Це буде логічно, прозоро та технологічно. На основі аудиту ми запропонуємо рішення, які дозволять позбутися застарілих проблем і водночас посилити армію", - сказав він.

Доповнення

Наприкінці лютого міністр оборони Михайло Федоров повідомляв, що зараз йде робота над комплексною реформою мобілізації, а 90% відстрочок продовжили автоматично через "Резерв+" без заяв, довідок і походів до ТЦК.

Юлія Шрамко

СуспільствоПолітика
Мобілізація
ТЦК та СП
Михайло Федоров
Міністерство оборони України