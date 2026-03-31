Не с 1 апреля, план будет позже - Минобороны разъяснило, когда начало реформы мобилизации
Начало реформы мобилизации не ожидается с 1 апреля, соответствующий план будет позже, разъяснили в Минобороны, пишет УНН.
Информация о том, что с 1 апреля начинается реформа процесса мобилизации, не соответствует действительности. План изменений готовится и будет представлен позже
Комментарий заместителя министра обороны Евгения Мойсюка опубликовали в Telegram-канале Минобороны.
"Реформа ТЦК – это сложный и многоуровневый вопрос, который невозможно решить быстрыми действиями. Нужен системный комплексный подход. Каждое решение проходит тест на эффективность. Поэтому сейчас движемся по графику. Вскоре начнем публично презентовать конкретные шаги. Это будет логично, прозрачно и технологично. На основе аудита мы предложим решения, которые позволят избавиться от устаревших проблем и одновременно усилить армию", - сказал он.
Дополнение
В конце февраля министр обороны Михаил Федоров сообщал, что сейчас идет работа над комплексной реформой мобилизации, а 90% отсрочек продлили автоматически через "Резерв+" без заявлений, справок и походов в ТЦК.