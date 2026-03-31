30 марта, 17:17 • 21619 просмотра
С 1 апреля может измениться схема поставок газа – хватит ли ресурса и что будет с тарифами
30 марта, 15:29 • 85322 просмотра
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент
30 марта, 13:48 • 47302 просмотра
"Пять лет - оптимистичный сценарий" - эксперт о пути Украины в ЕС
30 марта, 12:43 • 49174 просмотра
Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают
30 марта, 10:47 • 50153 просмотра
ЕС одобрил программу на 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины
30 марта, 10:19 • 40690 просмотра
Кабмин одобрил пакет налоговых законопроектов в рамках обязательств перед МВФ. С посылками и цифровыми платформами - но пока без НДС для ФЛП
30 марта, 09:50 • 32807 просмотра
Зеленский заявил о готовности Украины к пасхальному перемирию
30 марта, 09:05 • 12937 просмотра
Politico узнало 5 способов для ЕС справиться с Венгрией, если Орбан снова победит
30 марта, 06:43 • 27315 просмотра
Богатые страны стремятся в ЕС - Politico узнало, могут ли подвинуть в очереди Украину
29 марта, 13:23 • 40531 просмотра
Зеленский прибыл в Иорданию и анонсировал важные встречиVideo
Не с 1 апреля, план будет позже - Минобороны разъяснило, когда начало реформы мобилизации

Киев • УНН

 • 1348 просмотра

Информация о старте реформы мобилизации с 1 апреля не соответствует действительности. Минобороны готовит системные изменения на основе аудита и представит их позже.

Начало реформы мобилизации не ожидается с 1 апреля, соответствующий план будет позже, разъяснили в Минобороны, пишет УНН.

Информация о том, что с 1 апреля начинается реформа процесса мобилизации, не соответствует действительности. План изменений готовится и будет представлен позже

- сообщили в Минобороны.

Комментарий заместителя министра обороны Евгения Мойсюка опубликовали в Telegram-канале Минобороны.

"Реформа ТЦК – это сложный и многоуровневый вопрос, который невозможно решить быстрыми действиями. Нужен системный комплексный подход. Каждое решение проходит тест на эффективность. Поэтому сейчас движемся по графику. Вскоре начнем публично презентовать конкретные шаги. Это будет логично, прозрачно и технологично. На основе аудита мы предложим решения, которые позволят избавиться от устаревших проблем и одновременно усилить армию", - сказал он.

Новые правила мобилизации – что меняется с 1 апреля26.03.26, 16:49 • 132215 просмотров

Дополнение

В конце февраля министр обороны Михаил Федоров сообщал, что сейчас идет работа над комплексной реформой мобилизации, а 90% отсрочек продлили автоматически через "Резерв+" без заявлений, справок и походов в ТЦК.

Юлия Шрамко

ОбществоПолитика
Мобилизация
ТЦК и СП
Михаил Федоров
Министерство обороны Украины