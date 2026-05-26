Норвегия выделит Украине 40 млн евро гранта на поддержку энергетической устойчивости. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, передает УНН.

Норвегия предоставит 40 млн евро гранта на поддержку энергетической устойчивости Украины. Это станет важным вкладом в способность Украины противостоять российским атакам и поддерживать работу жизненно важных услуг

Он подчеркнул, что Украина движется к модели распределенной генерации и энергетической автономности, где каждый элемент способен работать независимо, а резервное оборудование и скорость восстановления становятся весомым фактором безопасности.

Участие Украины в европейском энергетическом пространстве усиливает Европу, а более глубокая энергетическая диверсификация и развитие трансграничной инфраструктуры являются общим ответом на современные вызовы