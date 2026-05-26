россия не способна непрерывно наращивать массированные удары по Киеву, но главная проблема – истощение ПВО - эксперт
Давление вместо права: почему БЭБ должно прекратить преследование авиакомпаний за лизинг
Как ИИ меняет украинский рынок труда и почему профсоюзы готовятся к новым вызовам
Рада отказалась отменять льготы на посылки стоимостью до 150 евро
Могут ли украинские пациенты защитить свои права в случае медицинской ошибки?
Почему отказ от прививок может стоить жизни домашнему любимцу
Бизнес на оккупированных территориях: когда законная собственность становится основанием для уголовного преследования
Зеленский на встрече со "слугами" назвал условия завершения горячей фазы войны до ноября
До конца года украинский аналог Patriot может осуществить первый перехват
В Украине упростили исполнение судебных решений: что меняет новый закон
Норвегия предоставит 40 млн евро гранта на поддержку энергетической устойчивости Украины

Киев • УНН

 • 880 просмотра

Норвегия выделит Украине 40 млн евро гранта для энергетической устойчивости. Средства будут направлены на защиту от атак и развитие автономной генерации.

Норвегия выделит Украине 40 млн евро гранта на поддержку энергетической устойчивости. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, передает УНН

Норвегия предоставит 40 млн евро гранта на поддержку энергетической устойчивости Украины. Это станет важным вкладом в способность Украины противостоять российским атакам и поддерживать работу жизненно важных услуг 

- написал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что Украина движется к модели распределенной генерации и энергетической автономности, где каждый элемент способен работать независимо, а резервное оборудование и скорость восстановления становятся весомым фактором безопасности.

Участие Украины в европейском энергетическом пространстве усиливает Европу, а более глубокая энергетическая диверсификация и развитие трансграничной инфраструктуры являются общим ответом на современные вызовы 

- добавил Шмыгаль. 

Он напомнил, что с начала года Украина получила более 3200 единиц энергетического оборудования и более 312 млн евро взносов в Фонд поддержки энергетики Украины. 

Напомним 

Правительство разрешило производителям электроэнергии распределенной генерации заключать прямые договоры без обязательных аукционов с потребителями. 

Павел Башинский

