В ночь масштабной атаки на столицу в Перинатальном центре родилось четверо малышей
Киев • УНН
В ночь на 15 июня в киевском Перинатальном центре во время вражеского обстрела родилось четверо детей. Заведение работает автономно и имеет оборудованные укрытия.
В ночь на 15 июня в Перинатальном центре столицы родилось четверо младенцев. Об этом сообщил директор Перинатального центра Дмитрий Говсеев, пишет УНН.
4 малыша родились этой ночью в Перинатальном центре Киева во время вражеского обстрела. Пока враг сеет смерть, украинцы рождают будущее
Как рассказывал УНН, столичный Перинатальный центр принимает большинство беременных с преждевременными родами. В Центре созданы условия, чтобы работа не останавливалась в самые сложные времена.
"Еще до полномасштабного вторжения нам сделали предложение поставить пеллетную котельную, независимую от централизованного теплоснабжения. Оно еще и дешевле. Сегодня мы, пожалуй, единственный роддом, который может полностью автономно существовать. Собственная котельная. Собственная скважина - вода есть всегда, даже когда ничего нет. Запасы воды. Пищеблок, работающий без внешнего энергоснабжения. Генераторы на каждом филиале. Таких больниц в Киеве, которые полностью могут быть автономными, - всего шесть", - рассказал в интервью УНН директор Перинатального центра Дмитрий Говсеев.
Установлен в Перинатальном центре и соответствующий протокол действий на случай объявления тревоги, например, пациентку, у которой еще не началась активная фаза родов - сразу переводят в укрытие. Обустроены в укрытии и места для родов. Если же женщина на операционном столе, то операция продолжается в защищенном операционном блоке. Все действия отработаны, каждый врач и сотрудник знает свою роль в той или иной ситуации.
Вся медицинская команда готова к действиям по утвержденным алгоритмам реагирования на чрезвычайные происшествия – без остановок и без паники. На случай критической ситуации отработаны маршруты эвакуации, постоянно поддерживается связь с городскими службами.
Такой подход позволяет Центру не прекращать свою работу даже в самые сложные периоды.