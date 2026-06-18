Первое питание: почему грудное молоко остается незаменимым

$44.810.0251.930.01
ukenru
Эксклюзив
15:54 • 146 просмотра
Альтернативная энергетика в Украине: главные тренды и перспективы развития
15:03 • 1954 просмотра
Украинские оборонные компании больше боятся европейской бюрократии, чем россиян – CEO Fire PointVideo
14:15 • 5336 просмотра
Зеленский призвал НАТО углубить интеграцию с Украиной на всех уровнях оборонного сотрудничества
14:07 • 7612 просмотра
Fire Point способна производить баллистические ракеты – Зеленский
14:03 • 5754 просмотра
Швеция выделяет 108 миллионов долларов в рамках инициативы PURL
13:03 • 6334 просмотра
Оккупантам приказали активизировать FPV-удары по гражданским объектам Запорожья — разведка
13:02 • 9136 просмотра
Суд в очередной раз отложил подготовительное заседание по делу обвиняемых в халатности врачей Odrex из-за неявки адвоката
12:19 • 3876 просмотра
Помощь от партнеров до лета была ниже прогноза, но ожидается наверстывание с около $13 млрд уже в июне - НБУ
11:55 • 3136 просмотра
Вопрос подготовки Киева к зиме вынесут на рассмотрение СНБО - СвириденкоPhoto
11:13 • 13734 просмотра
Баллистическая ракета украинского производства FP-7 проходит сертификацию - CEO и CTO Fire Point Ирина ТерехVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
2м/с
40%
751мм
Популярные новости
Для четвертого фильма о "Человеке-пауке" с Холландом появился новый трейлерVideo18 июня, 07:46 • 20000 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Московского НПЗ, нефтебазы, железнодорожного моста через Северо-Крымский канал и не только18 июня, 08:02 • 10576 просмотра
ТОП-8 растений для сада, не требующих лишних хлопотVideo10:14 • 29876 просмотра
Рекордные налоги, отрицательная рентабельность и давление на бизнес: украинская авиаотрасль работает на пределе возможностей10:26 • 24478 просмотра
В Украину вернули тела 522 павших - Коордштаб10:59 • 15301 просмотра
публикации
Альтернативная энергетика в Украине: главные тренды и перспективы развития
Эксклюзив
15:54 • 146 просмотра
Немецкая кухня: история, традиции и блюда, ставшие символом страныPhoto13:45 • 7332 просмотра
Рекордные налоги, отрицательная рентабельность и давление на бизнес: украинская авиаотрасль работает на пределе возможностей10:26 • 24533 просмотра
ТОП-8 растений для сада, не требующих лишних хлопотVideo10:14 • 29941 просмотра
Что будет с ценами на бензин в Украине после сделки США с Ираном и как стоимость нефти повлияет на рф
Эксклюзив
17 июня, 14:39 • 92308 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Денис Штилерман
Дональд Трамп
Ирина Терех
Андрей Пышный
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Бельгия
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Для четвертого фильма о "Человеке-пауке" с Холландом появился новый трейлерVideo18 июня, 07:46 • 20051 просмотра
Холланд назвал имя актера, который может стать новым "Человеком-пауком"Video17 июня, 12:22 • 32441 просмотра
"Я босс": Трамп опоздал на рабочее заседание саммита G7Video17 июня, 10:52 • 35216 просмотра
Для "Шрек 5" показали первый трейлерVideo17 июня, 07:52 • 42796 просмотра
Принц Джордж пойдет по стопам отца и будет учиться в Итоне17 июня, 06:49 • 43948 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Социальная сеть
Техника
Крылатая ракета
Ракетный комплекс "Панцирь"

Первое питание: почему грудное молоко остается незаменимым

Киев • УНН

 • 162 просмотра

Грудное молоко защищает младенцев от инфекций и улучшает развитие мозга. Лучшей альтернативой при его отсутствии является проверенное пастеризованное донорское молоко.

Первое питание: почему грудное молоко остается незаменимым

Грудное вскармливание – один из древнейших и в то же время самых актуальных вопросов современной медицины. Несмотря на развитие технологий и появление адаптированных смесей, наука ежегодно подтверждает: заменителя материнского молока не существует. Это не просто еда, а сложная адаптивная биологическая система, которая меняется под потребности ребенка в соответствии с этапами его развития. Что говорит наука – читайте в материале УНН

Больше чем питание

Грудное молоко – это уникальная комбинация макро- и микронутриентов, гормонов, антител, факторов роста и живых клеток иммунной системы. Самым удивительным является то, что его состав меняется не только с возрастом ребенка, но и в течение одного кормления – от более жидкого "переднего" молока, богатого лактозой, до более жирного "заднего". 

Новые исследования фиксируют, что биоактивные компоненты и микробиом грудного молока варьируются между дневными и ночными кормлениями, модулируя метаболизм и иммунную функцию младенца в соответствии с циркадными ритмами.

Особую роль играет молозиво – это молоко, которое вырабатывается в первые дни после родов. Густое, желтоватое, насыщенное иммуноглобулинами – оно формирует первую линию защиты новорожденного от патогенов еще до того, как его собственная иммунная система успеет сформироваться.

Ученые обнаружили, что дети, которые питались грудным молоком, имеют более низкий риск развития респираторных и желудочно-кишечных инфекций, астмы, аллергического ринита, воспалительных заболеваний кишечника, сахарного диабета 1 типа и ожирения. Защитный эффект не исчезает с прекращением кормления.

Исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что дети, которых кормили грудью не менее шести месяцев, демонстрируют лучшие когнитивные показатели и академические результаты вплоть до подросткового возраста. Омега-3 жирные кислоты, в частности DHA, содержащиеся в грудном молоке, непосредственно влияют на миелинизацию нейронов и развитие белого вещества мозга.

Значение грудного молока для недоношенных младенцев 

Отдельная тема – некротизирующий энтероколит, одно из самых опасных заболеваний у недоношенных младенцев. Олигосахариды, содержащиеся в грудном молоке, поддерживают целостность слизистой оболочки кишечника и препятствуют прикреплению патогенной флоры.

Но что делать, если по тем или иным причинам молоко отсутствует? 

На протяжении многих веков существовала практика кормилиц. Сейчас же существуют специализированные учреждения для сохранения и использования грудного молока для вскармливания младенцев, в частности, недоношенных. Например, в столице действует Банк грудного молока на базе Перинатального центра Киева. 

Молоко в таких учреждениях тщательно контролируется и обрабатывается. А донором может стать только здоровая женщина, находящаяся в периоде лактации и прошедшая соответствующее обследование.  

Когда материнское молоко недоступно, ВОЗ рекомендует пастеризованное донорское женское молоко как первую альтернативу для вскармливания, особенно для преждевременно рожденных детей. 

Йога во время беременности: что говорят специалисты12.06.26, 15:44 • 101426 просмотров

Лилия Подоляк

ОбществоЗдоровье
Дмитрий Говсеев
Всемирная организация здравоохранения
Киев