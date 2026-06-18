Первое питание: почему грудное молоко остается незаменимым

Грудное вскармливание – один из древнейших и в то же время самых актуальных вопросов современной медицины. Несмотря на развитие технологий и появление адаптированных смесей, наука ежегодно подтверждает: заменителя материнского молока не существует. Это не просто еда, а сложная адаптивная биологическая система, которая меняется под потребности ребенка в соответствии с этапами его развития. Что говорит наука – читайте в материале УНН.

Больше чем питание

Грудное молоко – это уникальная комбинация макро- и микронутриентов, гормонов, антител, факторов роста и живых клеток иммунной системы. Самым удивительным является то, что его состав меняется не только с возрастом ребенка, но и в течение одного кормления – от более жидкого "переднего" молока, богатого лактозой, до более жирного "заднего".

Новые исследования фиксируют, что биоактивные компоненты и микробиом грудного молока варьируются между дневными и ночными кормлениями, модулируя метаболизм и иммунную функцию младенца в соответствии с циркадными ритмами.

Особую роль играет молозиво – это молоко, которое вырабатывается в первые дни после родов. Густое, желтоватое, насыщенное иммуноглобулинами – оно формирует первую линию защиты новорожденного от патогенов еще до того, как его собственная иммунная система успеет сформироваться.

Ученые обнаружили, что дети, которые питались грудным молоком, имеют более низкий риск развития респираторных и желудочно-кишечных инфекций, астмы, аллергического ринита, воспалительных заболеваний кишечника, сахарного диабета 1 типа и ожирения. Защитный эффект не исчезает с прекращением кормления.

Исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что дети, которых кормили грудью не менее шести месяцев, демонстрируют лучшие когнитивные показатели и академические результаты вплоть до подросткового возраста. Омега-3 жирные кислоты, в частности DHA, содержащиеся в грудном молоке, непосредственно влияют на миелинизацию нейронов и развитие белого вещества мозга.

Значение грудного молока для недоношенных младенцев

Отдельная тема – некротизирующий энтероколит, одно из самых опасных заболеваний у недоношенных младенцев. Олигосахариды, содержащиеся в грудном молоке, поддерживают целостность слизистой оболочки кишечника и препятствуют прикреплению патогенной флоры.

Но что делать, если по тем или иным причинам молоко отсутствует?

На протяжении многих веков существовала практика кормилиц. Сейчас же существуют специализированные учреждения для сохранения и использования грудного молока для вскармливания младенцев, в частности, недоношенных. Например, в столице действует Банк грудного молока на базе Перинатального центра Киева.

Молоко в таких учреждениях тщательно контролируется и обрабатывается. А донором может стать только здоровая женщина, находящаяся в периоде лактации и прошедшая соответствующее обследование.

Когда материнское молоко недоступно, ВОЗ рекомендует пастеризованное донорское женское молоко как первую альтернативу для вскармливания, особенно для преждевременно рожденных детей.

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