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Травля в анонимных Telegram-каналах и слежка, или как легко обесценить работу врача

Киев • УНН

 • 430 просмотра

Врач Перинатального центра Алёна Акимова уже во второй раз становится объектом информационной атаки — в первый раз для распространения ложной информации использовали фейковый аккаунт с фотографией россиянки.

Травля в анонимных Telegram-каналах и слежка, или как легко обесценить работу врача
фото иллюстративное

Последние недели в Telegram-каналах и социальных сетях распространяется информация о враче акушере-гинекологе столичного Перинатального центра Алёне Акимовой. В публикациях анонимных каналов говорится о неофициальных платежах, которые врач якобы берет за принятие родов. УНН решил разобраться в ситуации, ведь такая информация появляется уже не впервые. 

Фейковый аккаунт с фотографией россиянки 

Началось всё в мае этого года. Тогда в Threads появился аккаунт, в котором молодая мать рассказывает свою историю родов в этом медучреждении и утверждает, что едва не потеряла ребёнка из-за безразличия врача. 

Alina.nevedova — именно под таким ником была зарегистрирована пользовательница — завела аккаунт за несколько дней до написания поста о родах. Особой активности не проявляла, пока не решила поделиться своей историей. Согласно легенде, она "повелась на красивую картинку в интернете и доверилась врачу из тик-тока Алёне Акимовой". Акушер-гинеколог Алёна Акимова действительно работает в Перинатальном центре Киева и, что важно, активно ведёт социальные сети. А значит, имеет определённую аудиторию, что, вероятно, должно было привлечь больше внимания к посту "Алины". В публикациях пользовательницы утверждалось, что "за комфорт во время родов" врач сразу озвучила сумму — 2000 долларов. 

Однако довольно быстро стало понятно, что аккаунт "Алины" фейковый, а на фото — молодая женщина из россии, которая действительно недавно родила. Алла, так зовут россиянку, даже жаловалась у себя в Instagram на фейковые аккаунты. Профиль "Алины" впоследствии удалили, и история на некоторое время затихла. 

Но уже тогда в Перинатальном центре расценили эту ситуацию как попытку информационного давления на учреждение и Акимову, которая активно ведёт социальные сети, где рассказывает о своей работе. У врача достаточно большая аудитория, преимущественно состоящая из молодых женщин, которые уже родили или планируют рожать. 

Второй раунд — от трекера до анонимных Telegram-каналов 

Несколько недель назад Акимова обнаружила, что на её автомобиль неизвестные закрепили трекер. Позже неустановленный мужчина обстрелял из пейнтбольного ружья билборд с рекламой конно-спортивного клуба, в котором занимается Акимова и реклама которого была создана с использованием её фотографии. 

"Тогда я окончательно поняла, что это целенаправленная атака. И что на этом всё не закончится", — сказала Алёна Акимова в комментарии УНН

Практически сразу после происшествия с рекламным билбордом в анонимных Telegram-каналах начали появляться публикации о том, что врач берёт неофициальную плату с рожениц. 

"Я много лет работаю врачом и ежедневно несу ответственность за здоровье и жизнь женщин и новорождённых. В то же время я в определённой степени публичный человек, активно общаюсь с пациентами и имею значительную аудиторию в социальных сетях. Очевидно, что такая публичность делает меня удобной мишенью для информационных атак. Они воспользовались моей популярностью, ведь понимают, что это бросает тень на весь Перинатальный центр", — говорит Акимова. 

                              Врач акушер-гинеколог Алёна Акимова 

Все обвинения врач отвергает и подчёркивает, что все публикации основаны на выдумках. 

"Никаких конкретных фактов — лишь утверждения, основанные на слухах от безымянных источников. Для меня принципиально важно, что эта кампания бьёт не только по моей личной репутации. Через моё имя пытаются поставить под сомнение работу всего Перинатального центра и подорвать доверие к врачам, которые ежедневно работают с беременными, роженицами и новорождёнными. К сожалению, сейчас очень легко оскорбить врача — мы фактически беззащитны перед подобными атаками. Очень жаль, что реальная работа выглядит малозначимой на фоне выдуманных обвинений. Но я чувствую поддержку со стороны моих девочек, которые знают, как всё происходит на самом деле. За это я им очень благодарна", — говорит Акимова. 

В социальных сетях пациентки Акимовой выразили ей поддержку. Были и те пользователи, которые убеждены, что работа врача в Украине недостаточно ценится. 

Сама врач заявила, что ответом на все упреки станет то, что она продолжит работать. 

"Для меня высшая награда — возможность помочь привести в этот мир новую жизнь. Годы практики и благодарность моих девочек — вот мой ответ на все обвинения. Но если атаки продолжатся — я готова защищаться", — заявила Акимова. 

Перинатальный центр столицы уже не первый месяц находится под информационным давлением. О причинах ситуации заявлял директор центра Дмитрий Говсеев. Из слов Говсеева следует, что за такими целенаправленными действиями могут стоять отдельные политические силы и лоббисты интересов определенных бизнес-структур.

В частности, он говорит о возможных злоупотреблениях некоторых лиц из политических кругов при передаче гуманитарной помощи медицинским учреждениям, а также о давлении на руководителей больниц с целью склонить их к заключению определенных контрактов.

"Параллельно запускаются информационные кампании, которые создают давление на руководителей медучреждений. Так формируется замкнутый круг: информационное давление — решение — выгодные контракты. Именно такие лоббистские группы сегодня активно работают в медицинской сфере", — заявил Говсеев.

Юлия Мельник

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