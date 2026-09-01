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Financial Times

Цькування в анонімних Telegram-каналах та стеження, або як легко знецінити роботу лікаря

Київ • УНН

 • 1512 перегляди

Лікар Перинатального центру Альона Акімова вже вдруге стає об'єктом інформаційної атаки - перший раз для поширення неправдивої інформації використовували фейковий акаунт з фото росіянки.

Цькування в анонімних Telegram-каналах та стеження, або як легко знецінити роботу лікаря
фото ілюстративне

Останні тижні у Telegram-каналах та соцмережах шириться інформація про лікаря акушер-гінеколога столичного Перинатального центру Альону Акімову. У дописах анонімних каналів ідеться про неофіційні платежі, які лікарка нібито бере за прийняття пологів. УНН вирішив розібратися у ситуації, адже така інформація з'являється вже не вперше. 

Фейковий акаунт з фотографією росіянки 

Почалося все у травні цього року. Тоді у Threads з'явився акаунт, у якому молода мати розповідає про свою історію пологів у цьому медзакладі і стверджує, що ледь не втратила дитину через байдужість лікаря. 

Alina.nevedova – саме під таким ніком була зареєстрована користувачка – завела акаунт за кілька днів до написання посту про пологи. Особливої активності не проявляла, аж поки не вирішила поділитися своєю історією. За легендою вона "повелася на красиву картинку в інтернеті і довірилась лікарю з тік-ток Акімовій Альоні". Акушер-гінеколог Альона Акімова дійсно працює в Перинатальному центрі Києва та, що важливо, активно веде соцмережі. А отже має певну аудиторію, що, імовірно, мало привернути більшу увагу до посту "Аліни". У дописах користувачки стверджувалось, що "за комфорт в пологах" лікар одразу озвучила суму – 2000 доларів. 

Однак доволі швидко стало зрозуміло, що акаунт "Аліни" фейковий, а на фото молода жінка з росії, яка дійсно нещодавно народила. Алла, так звуть росіянку, навіть скаржилася у себе в Instagram на фейкові акаунти. Профіль "Аліни" згодом видалили, і історія на деякий час затихла. 

Але вже тоді у Перинатальному центрі розцінили цю ситуацію, як спробу інформаційного тиску на заклад та Акімову, яка активно веде соцмережі, де розповідає про свою роботу. Лікарка має достатньо велику аудиторію, переважно з молодих жінок, які вже народили або планують народжувати. 

Другий раунд - від трекера до анонімних Telegram-каналів 

Кілька тижнів тому Акімова виявила, що на її авто невідомі закріпили трекер. Пізніше невстановлений чоловік обстріляв з пейнтбольної рушниці білборд із рекламою кінно-спортивного клубу, у якому займається Акімова і реклама якого була створена з використанням її фото. 

"Тоді я остаточно зрозуміла, що це цілеспрямована атака. І що на цьому все не закінчиться", – сказала Альона Акімова у коментарі УНН

Практично одразу після події з рекламним бордом в анонімних Telegram-каналах почали з'являтися дописи про те, що лікар бере неофіційну плату з породіль. 

"Я багато років працюю лікарем і щодня несу відповідальність за здоров’я та життя жінок і новонароджених. Водночас я є певною мірою публічною людиною, активно комунікую з пацієнтами та маю значну аудиторію в соціальних мережах. Очевидно, що така публічність робить мене зручною мішенню для інформаційних атак. Вони скористалися моєю популярністю, адже розуміють, що це кидає тінь на весь Перинатальний центр", – каже Акімова. 

                              Лікар акушер-гінеколог Альона Акімова 

Усі обвинувачення лікар відкидає і наголошує, що всі дописи спираються на вигадки. 

"Жодних конкретних фактів – лише твердження, засновані на чутках від безіменних джерел. Для мене принципово важливо, що ця кампанія б’є не лише по моїй особистій репутації. Через моє ім’я намагаються поставити під сумнів роботу усього Перинатального центру та підірвати довіру до лікарів, які щодня працюють із вагітними, породіллями та новонародженими. На жаль, зараз дуже легко образити лікаря – ми фактично беззахисні перед подібними атаками. Дуже прикро, що реальна робота виглядає малозначущою на тлі вигаданих обвинувачень. Але я відчуваю підтримку з боку моїх дівчат, які знають, як все відбувається насправді. За це я їм дуже вдячна", – каже Акімова. 

У соціальних мережах пацієнтки Акімової висловили їй підтримку. Були і ті користувачі, які переконані, що робота лікаря в Україні недостатньо ціниться. 

Сама лікар заявила, що відповіддю на всі закиди стане те, що вона продовжуватиме працювати. 

"Для мене найвища винагорода можливість допомогти привести у цей світ нове життя. Роки практики і вдячність моїх дівчат – ось моя відповідь на усі звинувачення. Але якщо атаки продовжуватимуться – я готова захищатися", – заявила Акімова. 

Перинатальний центр столиці вже не перший місяць перебуває під інформаційним тиском. Про причини ситуації заявляв директор центру Дмитро Говсєєв. Зі слів Говсєєва випливає, що за такими спрямованими діями можуть стояти окремі політичні сили та лобісти інтересів певних бізнес-структур.

Зокрема, він говорить про можливі зловживання деяких осіб з політичних кіл під час передачі гуманітарної допомоги медичним закладам та про тиск на керівників лікарень з метою схиляння їх до певних контрактів.

"Паралельно запускаються інформаційні кампанії, які створюють тиск на керівників медзакладів. Так формується замкнуте коло: інформаційний тиск – рішення – вигідні контракти. Саме такі лобістські групи сьогодні активно працюють у медичній сфері", – заявив Говсєєв.

Юлія Мельник

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