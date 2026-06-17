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Что взять с собой в роддом будущей маме: список необходимых вещей

Киев • УНН

 • 3418 просмотра

Обнародован список вещей в роддом и перечень бесплатных услуг. Программа медгарантий покрывает роды, анестезию, обследования и питание.

Что взять с собой в роддом будущей маме: список необходимых вещей

Будущие мамы часто задаются вопросом, что необходимо взять с собой в роддом. В Перинатальном центре столицы подготовили шпаргалку, которая поможет сориентироваться и взять с собой только самое необходимое, пишет УНН

Чемодан для мамы 

Обязательно необходимо иметь при себе документы: обменную карту и паспорт. Следует также позаботиться о связи с родными и взять с собой мобильный телефон. 

Из вещей необходимо иметь с собой:

  • халат — удобный и уютный;
    • тапочки — 2 пары: для душа и палаты;
      • ночная рубашка — легкая и практичная;
        • нижнее белье — одноразовое или многоразовое;
          • компрессионные чулки (согласно рекомендациям врача);
            • бюстгальтер для кормления;
              • постельное белье — свое всегда приятнее;
                • гигиенические прокладки (1 упаковка);
                  • вода без газа — поддержка гидратации;
                    • чашка и столовые приборы — домашний уют в мелочах;
                      • полотенца махровые (2 шт.);
                        • средства личной гигиены — зубная паста и щетка, шампунь и гель для душа (удобнее – в одноразовой упаковке);
                          • одноразовые пеленки (10 шт.) — для комфорта.

                            Если у вас партнерские роды, то следует также позаботиться о сменной одежде и обуви для папы. 

                            Что взять для малыша 

                            Кроме подгузников следует также взять с собой влажные детские салфетки. 

                            Из одежды у малыша должны быть: 

                            • шапочки, носочки — по 2 комплекта;
                              • боди, комбинезон, слипы — по 2 единицы каждого, чтобы было тепло и удобно.

                                Также следует иметь пеленки ситцевые и байковые — по 3 шт. каждого вида; детское одеяло, индивидуальный термометр и ватные диски. 

                                Из этих вещей в родильный зал необходимо взять: два подгузника, одну шапочку и носочки, по одной пеленке каждого вида и детское одеяло. 

                                Бесплатные медицинские услуги во время беременности 

                                В Украине действует программа медицинских гарантий, по которой украинцы могут получать целый спектр бесплатных медицинских услуг. Распространяется эта программа и на ведение беременности и роды. 

                                Еще до родов по Программе медгарантий беременная имеет право на медицинское сопровождение. Это сопровождение женщина может получить в коммунальном или частном учреждении, имеющем договор с НСЗУ по пакету "Ведение беременности в амбулаторных условиях". 

                                Этот пакет включает в себя динамическое наблюдение за течением беременности. Речь идет о контроле состояния здоровья беременной, полноты проведенных обследований, консультаций, выполнении лечебно-профилактических мероприятий, разработке и реализации индивидуального плана ведения беременности. 

                                Беременная может бесплатно наблюдаться у акушера-гинеколога - как при самообращении без направления, так и по направлению от врача. 

                                Женщина также имеет право на целый ряд лабораторных исследований и инструментальных обследований. 

                                При необходимости, например, в случае возникновения осложнений пациентка может рассчитывать на привлечение специалистов различного профиля по показаниям. 

                                Также программа предусматривает полное информирование о течении беременности, профилактику и предотвращение возможных осложнений.  

                                Бесплатные роды - сколько стоят и включены ли партнерские роды? 

                                Сами роды для женщин, подпадающих под медицинские гарантии, также бесплатны. 

                                Национальная служба здоровья заложила определенную сумму — она не достигает 20 тысяч гривен за нормальные роды, любым путем — кесаревым сечением или естественным

                                - рассказал в интервью УНН директор КНП "Перинатальный центр города Киева", заслуженный врач Дмитрий Говсеев.

                                По его словам, эта сумма включает и партнерские роды, и обезболивание. 

                                Следовательно, перечень бесплатных услуг во время и после родов включает: 

                                • медицинская помощь с дежурной акушерской бригадой;
                                  • анестезия (обезболивание), партнерские роды, все необходимые обследования и питание в условиях стационара;
                                    • лекарства, медицинские изделия и обезболивание, необходимые лабораторные обследования, а также послеродовые мониторинги роженицы и новорожденного.

                                      Если детализировать, то пациентка, подпадающая под действие медицинских гарантий, может рассчитывать на ведение вагинальных родов (даже осложненных) или же кесарево сечение по медицинским показаниям (как плановое, так и экстренное). Также на немедикаментозное или же медикаментозное обезболивание, например, эпидуральную или же спинальную аналгезию. 

                                      Также ведение родов включает в себя целый спектр лабораторных исследований (развернутый анализ крови, определение резус-фактора и группы крови, общий анализ мочи, магний, лактат и т.д.) и инструментальных обследований (рентген, УЗИ, электрокардиография и т.д.). Кроме того, в пакет включен забор образца пуповинной крови для определения резус-конфликта матери и ребенка).  

                                      Всем младенцам гарантируется неонатальный скрининг - комплексное обследование, которое проводится для выявления наследственной и врожденной патологии. Обследование охватывает 21 редкое заболевание, является бесплатным и проводится прямо в роддоме, имеющем договор с НСЗУ. 

                                      В то же время больницы акушерско-гинекологического профиля могут официально предоставлять платные услуги для пациенток, которые не подпадают под программу медицинских гарантий или же хотят получить дополнительный спектр услуг, которые может обеспечить учреждение. Например, Перинатальный центр столицы предоставляет услуги по индивидуальному сопровождению беременности и родов, а также отдельные условия пребывания в улучшенной палате. 

                                      Но еще раз подчеркну: обычные роды – даже с обезболиванием или если хотите с пребыванием мужа – не требуют дополнительной оплаты

                                      - говорит Дмитрий Говсеев.

                                      Всего на сегодняшний день, по данным НСЗУ, 237 больниц и роддомов по всей Украине могут предоставлять услуги по программе "Медицинская помощь при родах". 

                                      Евгений Царенко

                                      ОбществоЗдоровьеЛайфхакипубликации
                                      Дмитрий Говсеев
                                      Всемирная организация здравоохранения
                                      Украина
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