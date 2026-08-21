В Перинатальном центре столицы есть все возможности для выхаживания недоношенного ребёнка и сохранения его здоровья — Говсеев

До 10% младенцев в Перинатальном центре Киева рождаются преждевременно. Выходить таких малышей — сложный процесс, однако в учреждении для этого есть все возможности. Об этом в интервью изданию «Цензор.нет» рассказал директор центра, врач акушер-гинеколог Дмитрий Говсеев, передает УНН.

По его словам, несмотря на ожидания, что с началом полномасштабного вторжения количество преждевременных родов возрастет, реальность была иной — количество таких родов снизилось.

В первый год полномасштабного наступления это было настолько выражено — падение количества преждевременных родов с десяти процентов до пяти, что мы сами удивлялись. Потом эта цифра начала немного расти. И уже в 2025 году было снова восемь-девять процентов — близко к десяти преждевременным родам от общего количества. И в этом году все так и остается — рассказал Говсеев.

Врач объяснил, что в соответствии с европейскими стандартами ребенок, который на момент рождения достиг одного килограмма, должен жить.

Я повторю лозунг, принятый во всех европейских странах: ребенок, достигший веса в один килограмм, должен родиться живым и должен жить. Точка. Должен жить! Раньше мы говорили, что он слишком мал. Сегодня мы констатируем, что этот ребенок должен жить. До килограмма — здесь уже возможны и существуют разногласия во мнениях, действиях, различных оценках. Один килограмм — это примерно 28 недель беременности. То есть до своевременных родов оставалось еще три месяца. И эти три месяца, которые женщина не доносила ребенка, мы должны его дорастить. Поэтому и держим малыша три месяца в стационаре, потому что его биологический возраст отсчитывается не от момента рождения, появления на свет, а от того срока беременности, на котором он родился. То есть ребенку может быть три месяца, но он только-только достиг срока рождения, понимаете? — объяснил врач.

По словам Говсеева, Перинатальный центр имеет все возможности для выхаживания таких детей. В то же время это дорого.

Не могу говорить за всех, но по крайней мере Перинатальный центр города Киева имеет все возможности для того, чтобы выходить ребенка, защитить его от последующей инвалидности. Да, это очень тяжело и очень дорого. В тяжелых случаях любые отрасли медицины скажут, что им не хватает тех денег, которые нам перечисляет Национальная служба здоровья Украины. Думаю, я в этом не буду оригинальным. Но мы все пытаемся спасать своих пациентов. И в целом мы как-то держимся на плаву. Но еще раз отмечу: дети, рожденные на 25–28-й неделе беременности, очень дорогие — сказал врач.

Перинатальный центр специализируется на сложных неонатальных случаях. Здесь выхаживают малышей весом от 500 граммов.

По подсчетам, которые директор Перинатального центра озвучивал на комиссии в КГГА, в среднем выхаживание такого ребенка обходится учреждению примерно в 35 тысяч гривен: в зависимости от состояния младенца сумма варьируется от 20 до более чем ста тысяч. Значительная часть расходов приходится на оплату препаратов для лечения дыхательных расстройств у таких детей, которые стоят дорого. Перинатальный центр длительное время получал эти препараты по медицинской программе, но последние два года вынужден покупать их самостоятельно.