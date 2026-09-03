С начала года на свет появилось более 97 тысяч маленьких украинцев: где больше всего

Появление ребенка на свет является одним из важнейших событий в жизни каждой семьи. С начала 2026 года в электронной системе здравоохранения сформировано 97 767 медицинских заключений о рождении ребенка, сообщили в Национальной службе здоровья, пишет УНН.

Наибольшее количество медицинских заключений о рождении с начала года сформировано в Киеве (13,8 тыс.), Львовской (8,9 тыс.), Днепропетровской (7,5 тыс.), Одесской (7,2 тыс.) и Ровенской (5,5 тыс.) областях. К регионам с высокими показателями также относятся Закарпатская, Винницкая, Волынская, Ивано-Франковская и Харьковская области.

Киев – лидер, но рождаемость существенно упала

За время с начала полномасштабного вторжения в столице родилось более 86,5 тысячи младенцев. А за первые 6 месяцев 2026 года – 8 352 ребенка, что является самым высоким показателем в Украине. Однако рождаемость в столице упала на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Падение уровня рождаемости в столице стало особенно заметным во время полномасштабной войны, но началось еще до 2022 года.

"Наибольшее количество родов в коммунальных учреждениях Киева, которое мы когда-либо фиксировали, – 33 тысячи в год. Это было между 2000 и 2010 годами. Если брать два последних года, 2025 и 2026, то у нас рождаемость значительно снизилась – 20 тысяч родов в год. С одной стороны, все понятно – и почему так мало рожают, и почему нет женщин, которые хотят иметь детей. С другой стороны, есть определенные причины, связанные с состоянием здоровья, а есть такие, которые мы называем социальными", - заявил директор Перинатального центра столицы Дмитрий Говсеев.

Как свидетельствует официальная статистика, охватывающая не только коммунальные учреждения, но и всех родившихся в столице младенцев в целом, в 2015 году в Киеве родилось 35 558 малышей, а в 2019 – уже около 30 тысяч. После 2022 года показатель в среднем немного превышает 19 тысяч.

Рожденные в укрытии: как функционирует бомбоубежище родильного дома

На уровень рождаемости влияет ряд факторов, вызванных войной: миграционные процессы, отсутствие уверенности в завтрашнем дне, изменение гендерных ролей и модели семьи – мужчины на фронте, а женщины сами, экономические факторы и здоровье.

У украинцев существенно сократился горизонт планирования – для многих это "пережить год" или даже "пережить эту ночь". Все это не способствует улучшению демографической ситуации.